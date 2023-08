IRW-News: Latitude Uranium Corp.: Latitude Uranium mit Aktionärs-Update

IRW-PRESS: Latitude Uranium Corp.: Latitude Uranium mit Aktionärs-Update

Toronto, ON, 21. August 2023 - Latitude Uranium Inc. ("Latitude Uranium", "LUR" oder das "Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uranium-inc/ - freut sich, den Aktionären in einem offenen Brief von President und CEO John Jentz ein Update zu geben.

Sehr geehrte Aktionäre,

im Laufe des vergangenen Jahres hat Latitude seine Position als kanadischer Uranexplorer und -entwickler gefestigt. Angesichts des Wiederaufschwungs im Nuklearsektor freue ich mich, ein Update über die Schritte zu geben, die wir unternehmen, um Latitude für den zukünftigen Erfolg zu positionieren. Ich möchte auch unsere neuen Aktionäre von Valore Metals Corp (TSXV: VO) offiziell willkommen heißen.

Transformative Umstrukturierung zu Latitude - diversifiziert und risikoärmer

Ich bin als CEO zu Latitude Uranium gekommen, als das Unternehmen mit dem Erwerb des Angilak-Projekts ein hervorragendes Uranvorkommen in Kanada hinzugewann, für das zuvor über 95 Mio. $ aufgewendet wurden, um das Projekt voranzutreiben. Durch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 12,6 Mio. $ konnten wir unsere finanzielle Position stärken, was uns in die Lage versetzte, 2023 ein umfangreiches Explorationsprogramm sowohl auf Angilak als auch auf dem CMB-Projekt durchzuführen. Unser Schwerpunkt liegt seitdem auf der Verbesserung der Effizienz und der Priorisierung systematischer Explorationen, um Ergebnisse zu erzielen.

Vorantreiben von zwei bezirksweiten Projekten in bewährten Uranlagerstätten in Kanada, mit Angilak als Herzstück

Unser kanadisches Explorationsportfolio mit zwei bezirksgroßen Projekten in bewährten Uranlagern ist sehr ermutigend.

Angilak ist ein bereits zuvor erkundetes Projekt mit bemerkenswerten historischen Ergebnissen und steht daher im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Das Projekt weist einen erstklassigen Gehalt auf, der zu den höchsten weltweit außerhalb des Athabasca-Beckens gehört. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass Angilak neben seinem hohen Gehalt auch das Potenzial hat, zu einem weltweit führenden Entwicklungsprojekt zu werden. Wir haben unser Arbeitsprogramm 2023 mit einer radiometrischen Untersuchung und Bohrungen innerhalb des Trends Lac 50 begonnen, der unserer Meinung nach die besten Möglichkeiten zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung bietet.

Das Bohrprogramm 2023 umfasst 5.500 m und konzentriert sich auf die Zone Main (Abbildung 1), um die Kontinuität in den Lücken der historischen hochgradigen Abschnitte zu bestätigen, die Mineralisierung neigungsabwärts von der oberflächennahen mineralisierten Zone zu erweitern und neues Mineralisierungspotenzial zu definieren.

Da das Programm gut vorankommt, wurde die geplante Zwangspause für unsere Bohrmannschaft auf Mitte August verschoben, um eine kontinuierliche Produktivität bei den Bohrungen zu ermöglichen, von denen nun über 85 % abgeschlossen sind. Infolgedessen erwarten wir nun in den kommenden Wochen die ersten vorläufigen Bohrlochergebnisse mit CPS-Daten (Zählungen pro Sekunde, Handspektrometer); Laboruntersuchungen werden folgen. Die erste Charge von Bohrkernen zur Untersuchung ist derzeit auf dem Weg zum Saskatchewan Research Council in Saskatoon, Saskatchewan. Die Bohrungen werden derzeit für die erforderliche Ruhezeit gemäß den Bestimmungen der Nunavut Workers' Safety and Compensation Commission unterbrochen und werden in der letzten Augustwoche wieder aufgenommen, um die verbleibenden weniger als 15 % des Programms abzuschließen.

Unsere längerfristigen Pläne für Angilak umfassen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung sowie die Prüfung und Erweiterung regionaler Ziele. Wir planen auch, unsere soziale Lizenz für den Betrieb weiter zu stärken und auf der bereits vorhandenen Unterstützung für das Projekt aufzubauen. Das Territorium Nunavut mit seinen starken Mineralienvorkommen und einem klaren, fairen und geprüften Genehmigungsverfahren macht uns weiterhin Mut. Nunavut etabliert sich weiterhin als attraktives Gebiet für die Exploration und den Bergbau und leistet mit seinen vier in Betrieb befindlichen Minen den größten Beitrag des Privatsektors zur Wirtschaft.

Im Rahmen unseres Central Mineral Belt Projekts ("CMB-Projekt") sind wir dabei, eine Falcon Airborne Gravity Gradiometer, Gravity, Magnetic und Radiometric Survey über den gesamten Gürtel abzuschließen. Dies ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass Daten über dieses riesige Landpaket gesammelt werden, die relevante Daten über neue Bohrziele und das geologische Potenzial der Region liefern werden. Das Ziel der Untersuchung ist es, günstige Schwerkraftanomalien und deckungsgleiche bis nahezu deckungsgleiche magnetische Anomalien zu identifizieren, die typischerweise Merkmale von Uran- und IOCG-Lagerstätten sind. Die Untersuchung hat begonnen und dürfte aufgrund ihres Umfangs einschließlich der Auswertung noch vor Jahresende abgeschlossen sein. Obwohl das CMB-Gebiet für Latitude eine viel längerfristige Chance darstellt, sind wir von seinem Potenzial auf Bezirksebene weiterhin überzeugt. Neufundland und Labrador wurde vor kurzem vom Fraser Institute als die 4th attraktivste Jurisdiktion der Welt in Bezug auf Bergbauinvestitionen eingestuft, und wir sind ermutigt durch die vor kurzem von Paladin Energy angekündigten Aktivitäten, um die Exploration auf seiner 128 Millionen Pfund umfassenden JORC-konformen Michelin-Lagerstätte1 voranzutreiben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71725/21082023_DE_Latitude.001.png

Abbildung 1: Mineralisierter Trend LAC 50 auf dem Grundstück Angilak von LUR, Nunavut.

Der gelbe Stern zeigt das Bohrgebiet der Hauptzone an.

Die Fundamente der Kernenergie bleiben stark, und der Bedarf an Uran aus stabilen, demokratischen Regionen wächst

Kanada genießt weltweit den Ruf eines stabilen und zuverlässigen Uranlieferanten und ist weltweit der zweitgrößte Produzent2 . Obwohl sich die heimische Produktion auf Saskatchewan konzentriert, sind wir der Meinung, dass Kanada bei der Deckung der künftigen Nachfrage eine wichtige Rolle spielen kann.

Auf politischer Ebene hat Kanada in jüngster Zeit politische und regulatorische Entscheidungen zur Unterstützung der Kernenergie getroffen. Dazu gehören bedeutende Fortschritte in Ontario mit dem ersten groß angelegten Bau eines Kernkraftwerks seit einer Generation3 sowie vier verschiedene Provinzen, die sich zur Entwicklung der Technologie der kleinen modularen Reaktoren (SMR) verpflichtet haben4 . Darüber hinaus hat Hydro-Quebec vor kurzem eine Bewertung für die mögliche Wiederbelebung von Gentilly-2, Quebecs einzigem Kernkraftwerk, das 2012 abgeschaltet wurde, eingeleitet5 . All diese Fortschritte sind ein deutlicher Beweis dafür, dass sich die Energielandschaft des Landes im Umbruch befindet und in Zukunft erheblich ausgebaut werden soll.

Wir glauben, dass wir angesichts der sich verbessernden Marktbedingungen gut positioniert sind, um den entstehenden Rückenwind für unseren kanadischen Vorteil zu nutzen

Ich bin optimistisch, was den vor uns liegenden Weg angeht, und vertraue auf die solide Grundlage, die wir heute schaffen:

- Zwei Projekte im Distriktmaßstab in bewährten Uranlagerstätten in Kanada

- Weiterentwicklung von Angilak, das über eine historische abgeleitete Ressource von 43,3 Mio. Pfund U O38 mit einem Anteil von 0,69 % verfügt, eine der höchstgradigen Uranressourcen außerhalb des Athabasca-Beckens 6

- Vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2023 für beide Anlagen

- Bewährte Company Builders mit einem führenden technischen Team

Mit freundlichen Grüßen,

John Jentz

Qualifizierte Person (QP)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Nancy Normore, M.Sc., P.Geo, Vice President of Exploration bei Latitude, einer qualifizierten Person" (gemäß NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Über Latitude Uranium Inc.

Latitude Uranium erkundet und entwickelt zwei Uranprojekte in Kanada. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erweiterung der Ressourcenbasis bei Angilak, das zu den hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt außerhalb des Athabasca-Gebietes zählt. Darüber hinaus treiben wir das CMB-Projekt voran, das im produktiven Central Mineral Belt in Zentral-Labrador neben der Lagerstätte Michelin liegt und zahlreiche Vorkommen von Uran, Kupfer und potenziellen IOCG-artigen Mineralisierungen aufweist.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht und die in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des Bohrprogramms 2023 und des erwarteten Zeitplans für dessen Ergebnisse, des geplanten Explorationsschwerpunkts des Unternehmens für 2023 sowie des laufenden Geschäftsplans, der Probenahme, der Exploration und der Arbeitsprogramme des Unternehmens. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "auftreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von LUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass die Standorte historischer Mineralressourcenschätzungen zu neuen Mineralisierungsentdeckungen führen und möglicherweise als aktuelle Mineralressourcenschätzungen verifiziert werden können, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen für die Durchführung weiterer Explorations- und Betriebsaktivitäten zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten von LUR erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die von LUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen wurden, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von LUR wesentlich von den Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von LUR abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen/-reserven, Probleme mit dem Recht der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Abschwünge in der Wirtschaftslage, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör, Versagen von Ausrüstung beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Gesetzes- und Regulierungsänderungen, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken, Beziehungen zu den Gemeinden, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf LUR, die im jährlichen Informationsformular von LUR für das am 30. November 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr aufgeführt sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil von LUR auf SEDAR unter www.sedar.com.

Obwohl LUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. LUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

