OTS: SynBiotic SE / Multiunternehmer Frank Otto investiert in SynBiotic SE: ...

Multiunternehmer Frank Otto investiert in SynBiotic SE: Das Münchner Unternehmen übernimmt die Mehrheit an CannaCare Health und benennt Daniel Kruse zum geschäftsführenden Direktor München (ots) - - Multiunternehmer Frank Otto investiert 3 Millionen Euro in die SynBiotic SE - SynBiotic übernimmt die Mehrheit am CBD Retail Experten Canna Care Health GmbH mit ihrem CBD-Networkmarketing Tochterunternehmen WellNetIQ - Hanfmarkt-Pionier Daniel Kruse unterstützt das SynBiotic Management fortan als geschäftsführenden Direktor Die SynBiotic SE setzt ihre erfolgreiche Buy & Build-Investitionsstrategie fort: Die Unternehmensgruppe übernimmt die Mehrheit an CannaCare Health GmbH mit ihrer starken CBD Marke Canobo sowie dem aufstrebenden CBD-Networkmarketing Tochterunternehmen WellnetIQ. Im Zuge der Übernahme beteiligt sich Investor und CannaCare-Gesellschafter Frank Otto zusätzlich mit drei Millionen Euro in Form einer Barkapitalerhöhung an der SynBiotic SE. Frank Otto zu seiner Beteiligung: "Die SynBiotic SE ist für mich die Zukunft der europäischen Cannabisindustrie. Keine andere Unternehmensgruppe betrachtet diesen spannenden Markt so ganzheitlich. Als Michael Oplesch, den ich durch unsere gemeinsame Gründung von VIVA kenne, mich vor einigen Jahren auf Hanf, Cannabis und CBD ansprach, war ich sofort begeistert. Wirtschaftlich erfolgreich die Welt besser und nachhaltiger zu machen, ist seit Jahrzehnten mein erklärtes unternehmerisches Ziel." Mit Daniel Kruse verstärkt die SynBiotic SE ihr Management um einen weiteren erfahrenen geschäftsführenden Direktor. Daniel Kruse, seit drei Jahrzehnten ein Pionier der Hanfindustrie, ist Gründer der Hempro International GmbH, Hemp Factory GmbH, MH medical hemp GmbH, Hanf Farm GmbH und der HempConsult GmbH, fünf der führenden Hanfunternehmen Europas, welche bereits Teil der SynBiotic Gruppe sind. Seit 2013 ist Kruse als Vorstandsmitglied der European Industrial Hemp Association (EIHA) tätig und wurde 2019 zum Präsidenten gewählt. Kruse ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Federation of International Hemp Organizations (FIHO). Gemeinsam mit Lars Müller wird der Branchenexperte Daniel Kruse das weitere Wachstum der SynBiotic vorantreiben. Darüber hinaus ist geplant, Frank Otto bei der nächsten Hauptversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorzuschlagen. Der erfahrene Multiunternehmer möchte damit zusätzliche Expertise und seine langjährige Erfahrung in das Gremium einbringen und unterstreicht damit sein Bekenntnis zur Vision der SynBiotic SE. Daniel Kruse zu seiner neuen Funktion: "Ich bin dankbar für das Vertrauen des Verwaltungsrates und freue mich auf die noch intensivere Arbeit für die SynBiotic Gruppe. Ich bin mir sicher, dass wir die Erfolgsgeschichte von SynBiotic und unseren Portfoliounternehmen fortsetzen werden. Außerdem freue ich mich sehr darauf gemeinsam mit Frank Otto einen weiteren großen Schritt in der Hanf- und Cannabis-Industrie vorangehen zu dürfen. Uns verbindet das gemeinsame Ziel mit den Möglichkeiten dieser Pflanze Ökologie und Ökonomie erfolgreich zu verbinden.". Lars Müller , geschäftsführender Direktor der SynBiotic SE, kommentiert: "Mit der Übernahme stärken wir unsere Position im Markt. Darüber hinaus ist es für mich ein unternehmerischer Meilenstein, dass wir mit Frank Otto einen so erfolgreichen, erfahrenen und vielseitig engagierten Unternehmer als Ankerinvestor gewinnen konnten.". Ausgestattet mit dem zusätzlichen Kapital, einem gestärkten Management und einem erfahrenen Ankerinvestor baut die Unternehmensgruppe ihre Marktposition weiter aus und blickt sehr optimistisch auf die weiteren Entwicklungen am Markt. Über die SynBiotic SE: Die SynBiotic SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten. Die SynBiotic SE hat eine klare Strategie die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Genusscannabis - weiter auszubauen.