EQS-News: Swiss Merchant Group AG: Beabsichtigte Transaktion von Cardea Corporate Holdings Inc. und Global Blockchain Acquisition Corp

Kastanienbaum, Luzern, 2 2 .August 2023



Pressemitteilung:



Beabsichtigte Transaktion von Cardea Corporate Holdings Inc. "Cardea" und Global Blockchain Acquisition Corp "GBBK"



Swiss Merchant Group AG ("SMG"), eine in der Schweiz ansässige Investmentgesellschaft, Aktionärin und treuhänderische Vertreterin von insgesamt 31.845.000 Aktien der Cardea Corporate Holdings Inc. ("Cardea"), Georgia, USA, begrüßt die angekündigte Transaktion und beglückwünscht die beteiligten Parteien Global Blockchain Acquisition Corp. sowie deren CEO Dr. Max Hooper und die Cardea Corporate Holdings Inc. und deren CEO und Founder Jordan Waring zur angekündigten Reverse Merger Kapitalmarkt-Transaktion.



SMG sowie die vertretende Aktionärsgruppe sind weiterhin bereit die Cardea im International Kapitalmarkt und auf dem geplanten Weg zum Aufbau einer Globalen Vermögensverwaltung und Wealth-Management-Gruppe zu unterstützen.



Cristian Mantzke, Chief Investment Officer der Swiss Merchant Group AG: "Wir freuen uns, dass sich der Verkauf der Cardea Europe AG - vormals DESIAG - im Jahr 2021 sehr früh als wichtigen Meilenstein für die Cardea Corporate Holdings Inc. erwiesen hat, um deren Geschäftsmodell und Zugänge zum Kapitalmarkt weiter zu eröffnen und auszubauen“



Die Swiss Merchant Group AG gab am 18.11.2021 bekannt, dass sie am 21.10.2021 im Rahmen eines strategischen Investments eine Beteiligung von 9,9% an der US-amerikanischen CARDEA Corporate Holding Inc. mit Sitz in Atlanta, Georgia, erworben hat; weitere 6,4% werden treuhänderisch für einen anderen Investor von der SMG gehalten. Per 31.12.2021 hält die Swiss Merchant Group AG somit insgesamt 16,3% der Aktien der Cardea Corporate Holding Inc. Der notarielle Kauf der 9,9% wurde im Rahmen eines Aktientausches zwischen der Swiss Merchant Group AG und der Cardea Corporate Holdings Inc. abgeschlossen. Eine weitere Aktienposition von 4.950.000 Cardea Aktien wurde im August 2023 mittels eines Treuhand-Proxy Vertrages an die SMG übertragen.





