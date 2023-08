SKAN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SKAN Group beweist operative Stärke

Auftragseingang liegt bei CHF 175.3 Mio., Nettoerlös steigt auf CHF 139.7 Mio.

Rekordhoher Auftragsbestand von CHF 384.6 Mio. bietet Planungssicherheit über die kommenden zwei Jahre.

EBITDA um 74% auf CHF 18.6 Mio. gesteigert, EBITDA-Marge erreicht 13%.

EBIT mehr als verdoppelt von CHF 5.9 Mio. auf CHF 12.4 Mio.

Gute Fortschritte bei strategischen Initiativen zur Entwicklung integrierter Prozesssysteme sowie zur Erhöhung des Standardisierungsgrads der Anlagen.

Geschäft mit Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien legte ebenfalls strategiekonform zu.

Zuversichtlicher Ausblick dank breit abgestütztem Marktwachstum und voller

Projekt-Pipeline; die Guidance für das Gesamtjahr 2023 wird bekräftigt.



Allschwil, 22. August 2023 – Die SKAN Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 erneut einen guten Geschäftsgang. Die starke Marktentwicklung setzte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ungebremst fort. Treiber sind neben dem generellen Wachstum des (bio)-pharmazeutischen Markts auch die Verschiebung innerhalb der Branche hin zu mehr injizierbaren Medikamenten. Hinzu kommt der Trend zum Reshoring, also der Rückverlagerung der Arzneimittelproduktion aus Asien nach Westeuropa und Nordamerika. Alle diese Entwicklungen steigern die Nachfrage nach Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen biopharmazeutischer Wirkstoffe. Gestützt auf ihre führende Marktposition, den Qualitäts- und Innovationsgrad ihrer Anlagen sowie das Prozess-Know-How konnte die SKAN Gruppe das Marktwachstum überproportional nutzen.



Rekordhoher Auftragsbestand

Die SKAN Gruppe weist für das erste Halbjahr 2023 einen Auftragseingang von CHF 175.3 Mio. aus (1. Halbjahr 2022: CHF 263.3 Mio.). Nachdem im Vorjahr im Equipment-Geschäft ein starker Aufholeffekt spürbar war – weil Kunden verstärkt in Anlagen für Medikamente investierten, die während der Covid-Pandemie zurückgestellt wurden –, hat sich der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten 2023 auf einem weiterhin hohen Niveau normalisiert. Insgesamt ist die Auftragspipeline nach wie vor sehr gut gefüllt. So ist der Auftragsbestand nochmals angestiegen auf rekordhohe CHF 384.6 Mio. (31.12 2022: CHF 360.1 Mio.). Das sichert der SKAN Gruppe im Anlagengeschäft weiterhin eine Planungssicherheit über die kommenden zwei Jahre.

Der Nettoerlös legte im ersten Halbjahr 2023 um 16 Prozent auf CHF 139.7 Mio. zu (1. Halbjahr 2022: CHF 120.9 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte im ersten Semester 2023 CHF 18.6 Mio., was einer EBITDA-Marge von 13 Prozent entspricht (1. Halbjahr 2022: CHF 10.7 Mio., 9%). Deutlich weniger ausgeprägt als im Vorjahr war das Ungleichgewicht zwischen Projekten in der Design-Phase, die noch eine relativ geringe Wertschöpfung erzielen, sowie Projekten in der wertschöpfungsintensiven Fertigung. Aber auch 2023 erwartet die SKAN Gruppe eine bezüglich Wertschöpfung und somit auch bezüglich Nettoerlös und Profitabilität stärkere zweite Jahreshälfte. Wichtigste Kostenfaktoren in der Berichtsperiode waren der planmässig fortgesetzte Personalaufbau um knapp 100 Mitarbeitende sowie Aufwendungen für die Standardisierung, welche sich in den kommenden Jahren positiv auf die Profitabilität auswirken wird. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das erste Halbjahr 2023 lag bei CHF 12.4 Mio. gegenüber CHF 5.9 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahrs, was mehr als einer Verdoppelung entspricht. Der Gewinn betrug CHF 8.7 Mio. (1. Halbjahr 2022: CHF 1.1 Mio.).



Equipment & Solutions kann Lieferfristen halten

Das Segment Equipment & Solutions erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Auftragseingang von CHF 128.2 Mio. (1. Halbjahr 2022: CHF 226.3 Mio.). Neben dem guten Bestellungseingang bei Isolatorlösungen ist auch ein wichtiger Grossauftrag im traditionellen Handelsgeschäft mit Laborausrüstungen erwähnenswert. Der Nettoerlös legte um 14 Prozent auf CHF 103.1 Mio. zu (1. Halbjahr 2022: CHF 90.2 Mio.). Damit belief sich der Anteil des Segments Equipment & Solutions am Gesamtumsatz der SKAN Gruppe auf 74 Prozent.

Mit 1.2 lag die Book-to-Bill-Ratio im Berichtszeitraum zwar immer noch über 1, aber unter dem Vorjahreswert von 2.5. Die Umsatzentwicklung hält somit besser Schritt mit dem Auftragseingang, wodurch sich die Lieferfristen für die Kunden nicht weiter verlängern. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Kunden vermehrt ähnlich konzipierte Anlagen bestellen, wodurch sich die Fertigungsdauer reduziert. Erfreulicherweise haben sich die Engpässe in der Lieferkette im ersten Halbjahr 2023 spürbar entspannt. Zwar sind die Lieferfristen weiterhin ungewöhnlich lang, aber gewisse kritische Komponenten sind wieder besser verfügbar und vereinbarte Liefertermine werden grundsätzlich eingehalten.

Der Segment-EBITDA hat sich im ersten Halbjahr 2023 rund verdoppelt, von CHF 4.8 Mio. in der Vorjahresperiode auf CHF 9.5 Mio., woraus eine EBITDA-Marge von 9 Prozent resultiert. Die Margenverbesserung ist insbesondere auf die ausgewogenere Verteilung der Projekte auf die verschiedenen Projektphasen zurückzuführen. SKAN hat wiederum einen signifikanten Betrag, rund 7 Prozent des Gruppenumsatzes, für ihre strategischen Initiativen im Bereich integrierte Prozesssysteme und Standardisierung sowie für die allgemeine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ausgegeben. Für die Standardisierungsinitiative hat die SKAN Gruppe eigens ein dediziertes Team abgestellt. Beide Projekte entwickeln sich gemäss Zeitplan.

Services & Consumables legt deutlich zu

Das Segment Services & Consumables erreichte im ersten Halbjahr 2023 einen um 27 Prozent höheren Auftragseingang von CHF 47.1 Mio. Der Nettoerlös wurde um 20 Prozent auf CHF 36.7 Mio. gesteigert und der EBITDA betrug CHF 9.1 Mio., was einer EBITDA-Marge von 25 Prozent entspricht.

Neben dem stetigen Ausbau der installierten Basis an SKAN-Anlagen, die regelmässige Wartung, Requalifizierungen sowie Ersatzteile benötigen, ist der Zuwachs auf höhere Verkäufe an AT-Closed Vials® zurückzuführen. Mittlerweile befinden sich fünf Medikamente auf dem Markt, die mittels der automatisierten Prozesslösungen für geschlossene Vials der belgischen Tochtergesellschaft Aseptic Technologies abgefüllt werden. Die Erwartung, dass die Kommerzialisierung neuer Medikamente den Verbrauch an AT-Closed Vials® und damit das Volumen im Segment Services & Consumables steigern wird, hat sich bestätigt. Die Entwicklungs-Pipeline an Medikamenten, die in AT-Closed Vials® abgefüllt werden, beläuft sich auf eine Grössenordnung von 400 Wirkstoffen. Entsprechend dürfte sich das Verkaufsvolumen künftig weiter erhöhen. Vor diesem Hintergrund hat die SKAN Gruppe Anfang Mai 2023 ihre Beteiligung an Aseptic Technologies planmässig um 5 Prozent auf 85 Prozent erhöht. Gemäss vertraglicher Vereinbarung mit der Miteigentümerin Wallonie Entreprendre wird SKAN bis spätestens 2026 eine weitere Tranche von 5 Prozent übernehmen.

Gute Fortschritte erzielte die SKAN Gruppe im ersten Semester 2023 mit ihrem Pre-Approved-Services-Projekt, das in Zukunft ebenfalls zum Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts beitragen wird.



Solide Eigenkapitalbasis

Das Pre-Approved-Services-Projekt stellte auch einen Schwerpunkt der Investitionen dar, die sich in der ersten Jahreshälfte 2023 auf insgesamt CHF 10.2 Mio. beliefen (1. Halbjahr 2022: CHF 15.7 Mio.). Der Cash Flow war mit CHF -13.1 Mio. negativ, insbesondere da Darlehen zurückbezahlt und die Dividende ausgeschüttet wurden. Zudem wurden die Lagerbestände an kritischen Komponenten weiterhin auf einem höheren Niveau als üblich gehalten, um Lieferengpässe zu vermeiden. Aufgrund der verbesserten Situation in der Lieferkette ist zu erwarten, dass sich die Lagerbestände mit der Zeit normalisieren werden.

Das Eigenkapital der SKAN Gruppe betrug per 30. Juni 2023 CHF 162.0 Mio., was einer sehr soliden Eigenkapitalquote von 41 Prozent entspricht (31.12.2022: CHF 165.6 Mio., 43%).



Ausblick und Guidance

Die SKAN Gruppe geht davon aus, dass die Nachfragedynamik in ihrem Absatzmarkt auf hohem Niveau anhält. Das zugrundeliegende Wachstum des weltweiten (Bio-)Pharma-Markts sowie der verstärkende Trend hin zu injizierbaren Medikamenten werden sich fortsetzen. Eine Analyse der Forschungs-Pipelines der Kunden zeigt, dass mittlerweile drei Viertel der Medikamente in Entwicklung auf eine injizierbare Darreichungsform ausgelegt sind. Als weitere Markttreiber wirken die Verschiebung von traditionellen Reinräumen hin zur state-of-the-art Isolatortechnologie sowie das Reshoring der Pharmaproduktion.

Vor diesem Hintergrund wird der Bedarf an Anlagen, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien von SKAN anhalten, was sich an der gut gefüllten Auftragspipeline zeigt. Um dem starken Wachstum Rechnung zu tragen, wird die SKAN-Gruppe – neben Nordamerika – auch die Produktionskapazitäten an den bestehenden Standorten in der Schweiz und in Deutschland weiter ausbauen. Die SKAN Gruppe erwartet, dass das zweite Halbjahr 2023 bezüglich Nettoerlös und Profitabilität nochmals stärker wird als die erste Jahreshälfte. Entsprechend bestätigt die SKAN Gruppe ihre Ziele für das laufende Jahr: Auf Stufe Nettoumsatz wird eine Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich erwartet, wobei beide Segmente Equipment & Solutions und Services & Consumables in ähnlichem Umfang zulegen dürften. Die EBITDA-Marge dürfte zwischen 13 und 15 Prozent zu liegen kommen.

Konsolidierte Kennzahlen

in 1'000 CHF 1. Halbjahr 2023

bzw. 30.06.2023 in % vom

Nettoerlös 1. Halbjahr 2022

bzw. 31.12.2022 in % vom

Nettoerlös Veränderung in % Kennzahlen SKAN Gruppe Auftragseingang 175’303 263’270 -33.4% Auftragsbestand 384’576 360’086 6.8% Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 139’738 120’894 15.6% EBITDA 18’595 13.3% 10’679 8.8% 74.1% EBIT 12’401 8.9% 5’874 4.9% 111.1% Gewinn 8’745 6.3% 1’115 0.9% 684.3% Net working capital (NWC) -16’994 -12’808 -32.7% Return on capital employed (ROCE) 6.7% 3.0% 123.7% Investitionen 10’176 15’683 -35.1% Eigenkapital 162’027 165’595 -2.2% Eigenkapitalquote 40.8% 42.6% -4.2% Geldfluss aus Betriebstätigkeit -4’967 26’875 -118.5% Geldfluss aus Investitionstätigkeit 7’534 -56’096 -113.4% Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -15’242 -1’927 nv Mitarbeitende 1’269 1’172 8.3% Segmentkennzahlen Equipment & Solutions Auftragseingang 128’228 226’303 -43.3% Auftragsbestand 349’505 332’748 5.0% Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 103’075 90’203 14.3% EBITDA 9’524 9.2% 4’782 5.3% 99.2% Service & Consumables Auftragseingang 47’075 36’967 27.3% Auftragsbestand 35’071 27’338 28.3% Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 36’664 30’690 19.5% EBITDA 9’071 24.7% 5’897 19.2% 53.8% Aktienkennzahlen Namenaktien 22’483’524 22’483’524 0.0% Ergebnis pro Aktie (in CHF) 0.35 -0.02 nv

