Trading-Chance Tesla: Morning-Star bietet den Bullen eine Steilvorlage

Werbung

Wird Tesla sich gegen die Verfolger behaupten? Wird es gelingen, die Gewinnmargen weiter zu steigern, trotz des insgesamt schwierigen Umfelds? Sicher weiß das niemand, aber alle haben eine Meinung dazu … und setzen sie beim Trading um. Aktuell haben die Bullen sich dabei eine Steilvorlage erarbeitet: Eine Trading-Chance Long.

Derzeit gehen die Experten mehrheitlich davon aus, dass Tesla in diesem Jahr weniger verdienen wird als im Vorjahr, der Unternehmensgewinn aber in den Folgejahren wieder anziehen wird. Einige sehen dabei eine nur leichte Dynamik, andere hingegen eine gewaltige. Einige glauben, Tesla wird ins Glied der Fahrzeugkonzerne zurücktreten, andere sind sicher, dass das US-Unternehmen seine Ausnahmestellung behaupten wird. Einige sind der Meinung, die Aktie ist bei weitem zu teuer bewertet, andere hingegen sehen eine Menge Luft nach oben. Fazit:

Extreme Meinungen zur Aktie erzeugen hohe Volatilität

Bei Tesla manifestiert sich wie bei kaum einer anderen Aktie die Tatsache, dass die Zukunft grundsätzlich ungewiss ist. Man weiß einfach nicht, wie es laufen wird, weil das von zu vielen für sich selbst genommen bereits unvorhersehbaren Faktoren abhängt: Entscheidungen des Unternehmens, die Kostenseite, das Verbraucherverhalten. Das schlägt sich auch in der Bandbreite der Analysten-Kursziele nieder: Das niedrigste Kursziel liegt derzeit bei 85 US-Dollar, das höchste bei 350 US-Dollar.

Konsens ist derzeit eigentlich nur, dass keine Wunder mehr zu erwarten sind. Das Unternehmen ist jetzt lange genug am Markt, um in Sachen Absatzzahlen eine Normalisierung zu erfahren. Jetzt geht es um Marktanteile in Relation zur Konkurrenz und um die Gewinnmargen, aber nicht mehr um das Goldgräber-Feeling, das Tesla erzeugte, als diese Marke aus dem Nichts heraus dem anderen Autobauern das Fürchten lehren wollte. Doch das heißt nicht, dass Tesla deshalb weniger volatil wäre wie früher, denn unverändert stehen sich Bullen und Bären unversöhnlich gegenüber, bei kaum einer Aktie sind die Ansichten so drastisch positiv oder negativ sind wie hier. Und das bietet immer wieder Trading-Chancen ... wobei es das bullische Lager ist, das jetzt seine Chance bekommt.

Morning Star-Formation bietet eine Rallye-Chance

Die im Juli präsentierten Quartalsergebnisse waren nicht gut genug, um weitere Käufer zu mobilisieren. Die vorherige, gewaltige Rallye endete als Reaktion auf diese Zahlen, es etablierte sich eine jetzt gut einen Monat währende Korrektur, welche die Tesla-Aktie in die ebenso breite wie massive Supportzone zwischen 196 und 218 US-Dollar führte, die auf der Unterseite durch die 200-Tage-Linie abgeschlossen wird. Dort hätten die Bullen zuschlagen müssen, um wieder ins Spiel zu kommen … und dort schlugen sie auch zu.

Quelle: marketmaker pp4

Tesla verbrachte nur einen Tag in dieser Unterstützungszone, bildete dabei einen kleinen Doji aus und sprang am gestrigen Montag bereits zur Eröffnung des Handels wieder nach oben hinaus. Die drei letzten Tageskerzen bilden dadurch eine potenziell bullische „Morning Star“-Formation (rote Kerze, isoliert den unteren Punkt markierender Doji, weiße Kerze). Damit haben die Bullen jetzt eine Steilvorlage für weitere Kursgewinne geschaffen, die zudem noch durch den Umstand unterstützt wird, dass der im Chart unten mit eingeblendete Stochastik-Oszillator stark überverkauft war und damit eine Rallye unterstützen würde.

Long-Trade mit moderatem Hebel und Stop Loss knapp unter dem Schlüssel-Support

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 129,150 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,1. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 192 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0925 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 5,70 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Tesla lautet UL01DQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 237,40 US-Dollar, 265,74 US-Dollar, 299,29 US-Dollar

Unterstützungen: 217,65 US-Dollar, 207,79 US-Dollar, 205,50 US-Dollar, 196,54 US-Dollar,

Knock-Out Zertifikat Long auf Tesla

Basiswert Tesla WKN UL01DQ ISIN DE000UL01DQ8 Basispreis 129,150 US-Dollar K.O.-Schwelle 129,150 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,1 Stop Loss Zertifikat 5,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.