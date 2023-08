10-jährige Rendite USA - Mit neuem Renditehoch

Die historische Dimension der Weichenstellungen des letzten Jahres lassen sich aus charttechnischer Sicht am besten an der unteren Umkehr und dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit Beginn der 1980er-Jahre festmachen. Doch auch die Kursentwicklung der 10-jährigen Rendite USA in diesem Jahr bringt einige spannende Erkenntnisse mit sich. So hat das Zinsbarometer einerseits einen klassischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 3,25 % vollzogen – erkennbar an diversen Monatstiefs in diesem Bereich. Andererseits kann die Kursentwicklung seit Herbst 2022 als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgt in diesem Kontext der jüngste Spurt über das Hoch vom Oktober 2022 (4,34 %). Das Kursziel – abgeleitet aus der beschriebenen Flaggenkonsolidierung – lässt sich auf rund 5 % taxieren. An dieser Stelle sollten Anlegerinnen und Anleger hellhörig werden, denn dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit diversen alten Hoch- und Tiefpunkten, welche die 10-jährige Rendite von 1995 bis 2007 in diesem Dunstkreis ausgeprägt hat. Um den o. g. Flaggenausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Marke von 4 % nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.