Adidas: Aufwärtstrend vor Bruch?

Die Senkung der Jahresziele durch Foot Locker hat am Mittwoch alle Sportartikelhersteller deutlich belastet. In Deutschland rutschte die zuletzt gut gelaufene Aktie von Adidas ins Minus und weitete gestern ihren Abschlag auf rund 3 Prozent aus. Adidas-Aktien kommen noch auf ein Jahresplus von etwa 36 Prozent, getrieben von der Hoffnung auf eine positive geschäftliche Wende, nachdem der Kurs im November 2021 auch wegen hausgemachter Probleme auf ein Fünfjahrestief gesackt war. Auch die jüngste Schwäche bei Nike wird am Markt hauptsächlich mit den Perspektiven in China begründet. Genauso wie für Adidas gilt das Land in Fernost für die Amerikaner als besonders wichtiger Wachstumsmarkt. Die aktuelle Wachstumskrise in China kombiniert mit dem Trend, westliche Marken zu meiden, könnte die Wachstumsprognosen ad absurdum führen.

Zum Chart

Die neue Hoffnung bei Adidas, was den neuen CEO Björn Gulden betrifft, ist bis dato auch am Aktienkurs ablesbar. Seit Bekanntwerden der Personalrochade hat der Kurs rund 85 Prozent hinzugewonnen. Noch am 3. November 2022 wurde der Schlusspunkt eines starken Abwärtstrends bei 93,40 Euro gesetzt. Damit fiel der Marktpreis auf ein Niveau aus dem Jahre 2016 zurück. Schon am 14. November 2022 lag der Kurs wieder bei 137,10 Euro. Der fortgesetzte Kursanstieg wurde durch die Öffnung der Bücher zum 4. Quartal am 9. Februar 2023 kurz unterbrochen. Dabei reagierte die Aktie mit einem Gap nach unten von guten 10 Prozent, wobei der weitere Verlauf das niedrigere Niveau halten konnte. Die Veröffentlichungen zum ersten und zweiten Quartal 2023 wirkten sich eher neutral auf den Kurs aus. Die Probleme in China könnten den geplanten Gewinn pro Aktie des Jahres 2025 in Höhe von 7,90 Euro als zu optimistische erscheinen lassen. Das erwartete KGV für 2025 von aktuell 23,26 erscheint auch als teuer. Der derzeitige Trend könnte in weiterer Folge gebrochen werden, nachdem der Kernwiderstand bei 180,00 Euro nicht nachhaltig überwunden werden konnte.