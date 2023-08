APPLE - Wie stark sind die Käufer in der Apple-Aktie wirklich?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 177,230 $ (Nasdaq)

In den vergangenen beiden Handelstagen konnte sich die Apple-Aktie ein wenig erholen. Damit kommt es erstmals im August zu einer spürbaren Gegenbewegung auf die bis dahin dominierenden Verkäufe. Noch Anfang des Monats wurde die Aktie jenseits von 195 USD gehandelt. Im Tief der vorherrschenden Verkaufswelle kostete eine Aktie 171,96 USD.

Wie diese Korrektur im großen Bild einzuordnen ist, habe ich am Montag in „Apple – Das ist der Preis für…“ näher beleuchtet. Die mittelfristigen Aussagen dieser Analyse haben weiterhin Bestand. Kurzfristig wird es jetzt wieder spannend. Die kleine Erholung seit Anfang der Woche erreichte am gestrigen Dienstag den Widerstandsbereich bei 177,50 USD. Intraday gelang es den Käufern nicht, diese Zone zu überwinden. Zur Schlussglocke blieb aber immer noch ein Plus von 0,79 % übrig, es bildete sich jedoch eine Art Doji, eine neutrale Tageskerze aus.

Auch im Stundenchart ist dieser Widerstandsbereich gut zu erkennen. Hier zeigt sich aber auch, dass die kurzfristige Erholungsbewegung noch intakt ist. Die Bullen hatten im Handel am Dienstag zwar einige Schwierigkeiten, den Preisbereich um 177,50 USD zu überwinden. Nach unten ging aber noch weniger. Um ausgehend vom aktuellen Preisniveau eine neue Verkaufswelle zu starten, müsste der erste Support bei 176,25 USD nachhaltig unterschritten werden. Anschließend sollten die Verkäufer auch bei 175 bzw. 173,75 USD Druck machen. Kleinere Erholungen dort wären möglich, mehr sollte es jedoch nicht werden, wenn man einen Abwärtstrend forcieren möchte.

Fazit: Der Mittwochshandel und wahrscheinlich auch der Rest der aktuellen Woche dürfte uns Aufschluss über die grundlegende Stimmung in der Apple-Aktie geben. Dabei geht es schlichtweg um die Frage, ob die Korrektur im August lediglich der Anfang einer größeren Abwärtsbewegung gewesen ist oder nicht. Wer darauf setzt, setzt gleichzeitig darauf, dass die Aktie im Preisbereich bei 177,50 USD bis ca. 181 USD eine kurzfristige Topbildung vollzieht und anschließend ein neues Tief unterhalb von 171,90 USD erreicht. Alternativ zu diesem Szenario ist der Spuk tatsächlich schon vorbei und die Aktie kann einen Boden mit weiteren Erholungszielen bei 187,50 USD und sogar darüber hinaus ausbilden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)