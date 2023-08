EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 7,50 % Kupon p.a.

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 7,50 % Kupon p.a.



28.08.2023 / 17:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 7,50 % Kupon p.a.

Zeichnungsfrist: 4. September 2023 bis 25. September 2023

Anleihevolumen bis zu 100 Mio. EUR

Mittelverwendung: Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/2024 und Weiterentwicklung des Öl- und Gasgeschäfts

EBITDA von 115 bis 130 Mio. EUR in 2023 erwartet

Umtauschangebot für Anleihe 2019/2024

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG („Deutsche Rohstoff“) plant auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts* eine neue Unternehmensanleihe (WKN A3510K, ISIN DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die vierte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Zwei Anleihen wurden 2018 und 2021 fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2019/2024 hat noch eine Restlaufzeit von rund 14 Monaten. Diese Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 5,25% notiert aktuell über ihrem Nennwert.

* veröffentlicht unter





Anleihekonditionen und Umtauschangebot

Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/2028 beträgt wieder 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 7,50 % und wird nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 4. September 2023 bis 25. September 2023, 12:00 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den genannten und mehreren anderen europäischen Ländern erfolgt vom 4. September 2023 bis 25. September 2023, 16:00 Uhr.



Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2019/2024 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) eingeladen, vom 31. August 2023 bis 21. September 2023 ihre Anleihen 2019/2024 in neue Anleihen 2023/2028 umzutauschen. Sie können nach Maßgabe des am 30. August 2023 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots** je 1.000 EUR nominal der Anleihe 2019/2024 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2023/2028 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzuzahlung in Höhe von 10 EUR pro 1.000 EUR nominal („Umtauschprämie“) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihen 2019/2024.

** (abgedruckt im Wertpapierprospekt unter Abschnitt 16 Bedingungen des Umtauschangebots, verfügbar unter





Etabliertes Unternehmen mit starken Zahlen

Der Emissionserlös soll vorrangig dazu dienen, die bestehende Anleihe zu refinanzieren. Soweit der Emissionserlös dazu nicht bzw. nicht unmittelbar benötigt wird, soll er im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA eingesetzt werden. Die Deutsche Rohstoff ist seit über zehn Jahren im Öl & Gas Geschäft in den USA aktiv und förderte im ersten Halbjahr 2023 10.500 Barrel Öläquivalent am Tag (BOEPD). Im zweiten Halbjahr wird erneut ein deutlicher Anstieg der Produktion prognostiziert, so dass für das Gesamtjahr eine durchschnittliche Tagesproduktion von 11.000 bis 12.000 BOEPD erwartet wird. Die Deutsche Rohstoff fördert mit vier Tochterunternehmen in drei Bundesstaaten in den USA aus über 300 Bohrungen Öl & Gas. Damit verfügt das Unternehmen nunmehr über eine sehr breite und diversifizierte Produktionsbasis und ein sehr renditestarkes operatives Geschäft.



Seit der Emission der Anleihe 2019/2024 ist die Deutsche Rohstoff AG stark gewachsen. Das EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 139,1 Mio. EUR und damit um rund 500% seit 2019, als das EBTIDA bei 22,7 Mio. EUR lag. Auch der Umsatz stieg im Jahr 2022 auf 165,4 Mio. EUR im Vergleich zu 41,2 Mio. EUR im Jahr 2019.



Dieser Trend setzt sich auch im ersten Halbjahr 2023 fort, in dem bereits ein Rekordumsatz von 75,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 56,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnten. Parallel zu dieser sehr positiven Entwicklung haben sich sämtliche Kennziffern über die Verschuldung seit 2019 massiv verbessert. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag im Jahr 2022 bei 0,4 verglichen mit 3,2 im Jahr der letzten Anleiheemission 2019.





Hohe Reserven bieten Sicherheit

Der Deutsche Rohstoff Konzern holt grundsätzlich jährlich Reservegutachten von namhaften Reservegutachtern ein. Die gutachterlich festgestellten sicheren („proved“) Ölreserven des Deutsche Rohstoff Konzerns beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 36,4 Mio. Barrel Öläquivalent (BOE), daraus resultierte ein weiteres Umsatzpotenzial von 1,79 Milliarden USD (1,64 Mrd. EUR) und ein erwarteter Cash-Flow von USD 724 Mio. USD (664 Mio. EUR).



Für das Jahr 2023 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz von 150 bis 170 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 115 bis 130 Mio. EUR. Im Jahr 2024 soll der Umsatz auf 170 bis 190 Mio. EUR und das EBITDA auf 130 bis 145 Mio. EUR steigen. Grundlage für diese Prognose ist eine Ölpreisannahme von 75 USD je Barrel der Sorte WTI, eine Wechselkursannahme von 1,12 EUR/USD und ein Henry Hub Erdgaspreisannahme von 3 USD/1.000 Kubikfuß.





Globaler Ölbedarf steigt stetig weiter an

Der Ölbedarf wird nach Ansicht der Deutsche Rohstoff auch in den kommenden Jahren wachsen. Derzeit werden weltweit täglich fast 102 Mio. Barrel Öl verbraucht. In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach den Schätzungen der Internationalen Energieagentur weiter steigen, auch wenn andere Energiequellen wie Erneuerbare Energien deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Grund für den Anstieg sind die steigende Nachfrage in den Schwellenländern und die wachsende Weltbevölkerung.





Die neue Anleihe 2023/2028 der Deutsche Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 27. September 2023 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager sowie von Kepler Cheuvreux, Paris, Clarksons Securities, Oslo, Bankhaus Scheich, Frankfurt am Main sowie CapSolutions, München als Selling Agents. Der Wertpapierprospekt ist heute von der CSSF gebilligt worden und ab sofort auf der Webseite der Gesellschaft unter





Mannheim, 28. August 2023





Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de Die Deutsche Rohstoff AG („Deutsche Rohstoff“) plant auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts* eine neue Unternehmensanleihe (WKN A3510K, ISIN DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die vierte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Zwei Anleihen wurden 2018 und 2021 fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2019/2024 hat noch eine Restlaufzeit von rund 14 Monaten. Diese Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 5,25% notiert aktuell über ihrem Nennwert.* veröffentlicht unter www.rohstoff.de/anleihe Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/2028 beträgt wieder 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 7,50 % und wird nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 4. September 2023 bis 25. September 2023, 12:00 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den genannten und mehreren anderen europäischen Ländern erfolgt vom 4. September 2023 bis 25. September 2023, 16:00 Uhr.Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2019/2024 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) eingeladen, vom 31. August 2023 bis 21. September 2023 ihre Anleihen 2019/2024 in neue Anleihen 2023/2028 umzutauschen. Sie können nach Maßgabe des am 30. August 2023 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots** je 1.000 EUR nominal der Anleihe 2019/2024 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2023/2028 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzuzahlung in Höhe von 10 EUR pro 1.000 EUR nominal („Umtauschprämie“) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihen 2019/2024.** (abgedruckt im Wertpapierprospekt unter Abschnitt 16 Bedingungen des Umtauschangebots, verfügbar unter www.rohstoff.de/anleihe Der Emissionserlös soll vorrangig dazu dienen, die bestehende Anleihe zu refinanzieren. Soweit der Emissionserlös dazu nicht bzw. nicht unmittelbar benötigt wird, soll er im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs in den USA eingesetzt werden. Die Deutsche Rohstoff ist seit über zehn Jahren im Öl & Gas Geschäft in den USA aktiv und förderte im ersten Halbjahr 2023 10.500 Barrel Öläquivalent am Tag (BOEPD). Im zweiten Halbjahr wird erneut ein deutlicher Anstieg der Produktion prognostiziert, so dass für das Gesamtjahr eine durchschnittliche Tagesproduktion von 11.000 bis 12.000 BOEPD erwartet wird. Die Deutsche Rohstoff fördert mit vier Tochterunternehmen in drei Bundesstaaten in den USA aus über 300 Bohrungen Öl & Gas. Damit verfügt das Unternehmen nunmehr über eine sehr breite und diversifizierte Produktionsbasis und ein sehr renditestarkes operatives Geschäft.Seit der Emission der Anleihe 2019/2024 ist die Deutsche Rohstoff AG stark gewachsen. Das EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2022 auf 139,1 Mio. EUR und damit um rund 500% seit 2019, als das EBTIDA bei 22,7 Mio. EUR lag. Auch der Umsatz stieg im Jahr 2022 auf 165,4 Mio. EUR im Vergleich zu 41,2 Mio. EUR im Jahr 2019.Dieser Trend setzt sich auch im ersten Halbjahr 2023 fort, in dem bereits ein Rekordumsatz von 75,1 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 56,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnten. Parallel zu dieser sehr positiven Entwicklung haben sich sämtliche Kennziffern über die Verschuldung seit 2019 massiv verbessert. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag im Jahr 2022 bei 0,4 verglichen mit 3,2 im Jahr der letzten Anleiheemission 2019.Der Deutsche Rohstoff Konzern holt grundsätzlich jährlich Reservegutachten von namhaften Reservegutachtern ein. Die gutachterlich festgestellten sicheren („proved“) Ölreserven des Deutsche Rohstoff Konzerns beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 36,4 Mio. Barrel Öläquivalent (BOE), daraus resultierte ein weiteres Umsatzpotenzial von 1,79 Milliarden USD (1,64 Mrd. EUR) und ein erwarteter Cash-Flow von USD 724 Mio. USD (664 Mio. EUR).Für das Jahr 2023 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz von 150 bis 170 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 115 bis 130 Mio. EUR. Im Jahr 2024 soll der Umsatz auf 170 bis 190 Mio. EUR und das EBITDA auf 130 bis 145 Mio. EUR steigen. Grundlage für diese Prognose ist eine Ölpreisannahme von 75 USD je Barrel der Sorte WTI, eine Wechselkursannahme von 1,12 EUR/USD und ein Henry Hub Erdgaspreisannahme von 3 USD/1.000 Kubikfuß.Der Ölbedarf wird nach Ansicht der Deutsche Rohstoff auch in den kommenden Jahren wachsen. Derzeit werden weltweit täglich fast 102 Mio. Barrel Öl verbraucht. In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach den Schätzungen der Internationalen Energieagentur weiter steigen, auch wenn andere Energiequellen wie Erneuerbare Energien deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Grund für den Anstieg sind die steigende Nachfrage in den Schwellenländern und die wachsende Weltbevölkerung.Die neue Anleihe 2023/2028 der Deutsche Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 27. September 2023 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager sowie von Kepler Cheuvreux, Paris, Clarksons Securities, Oslo, Bankhaus Scheich, Frankfurt am Main sowie CapSolutions, München als Selling Agents. Der Wertpapierprospekt ist heute von der CSSF gebilligt worden und ab sofort auf der Webseite der Gesellschaft unter www.rohstoff.de/anleihe abrufbar.Mannheim, 28. August 2023Deutsche Rohstoff AGTel. +49 621 490 817 0info@rohstoff.de

28.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com