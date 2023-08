EQS-News: DIGITALES MOBILITÄTSBUDGET: CIRCULA UND ALLANE STARTEN KOOPERATION

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

DIGITALES MOBILITÄTSBUDGET: CIRCULA UND ALLANE STARTEN KOOPERATION



29.08.2023 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung



DIGITALES MOBILITÄTSBUDGET: CIRCULA UND ALLANE STARTEN KOOPERATION

Die Allane Mobility Group geht eine Partnerschaft mit dem Software-as-a-Service-Fintech Circula ein. Ziel ist es, den gemeinsamen Kunden maximale Flexibilität beim Thema Mobilität zu bieten.

Pullach/Berlin, 29. August 2023 – Die Allane Mobility Group („Allane“; ehemals Sixt Leasing), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, startet eine Partnerschaft mit dem Berliner Fintech-Unternehmen Circula. Mit dem „Mobility as a Service“-Angebot von Circula bietet Allane seinen Flottenkunden ab sofort Lösungen für digitale Mobilitätsbudgets an, die deren Mitarbeitende auf ihren individuellen Bedarf abstimmen können: Vom privaten PKW über das Fahrrad bis zur Bahn sind alle Verkehrsmittel nutzbar. Die Abrechnung erfolgt dabei ganz einfach über die Circula-App.



Ömer Köksal, Geschäftsführer der Allane Mobility Consulting GmbH: „Ein breites und nachhaltiges Mobilitätsangebot wird sowohl für Mitarbeitende als auch für Arbeitgebende immer wichtiger. Als strategischer Partner für Mobilität freuen wir uns, unser Produkt- und Serviceangebot mit einer der besten am Markt verfügbaren Lösungen für digitale Mobilitätsbudgets zu erweitern. Damit verbessern wir das Kundenerlebnis erneut.“



Juliette Kronauer, Head of Partnerships bei Circula: „Wir haben einen hohen Anspruch an nutzerfreundliche digitale Lösungen – genauso wie die Allane Mobility Group. Das macht uns zu perfekten Partnern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, unseren gemeinsamen Kunden neue Möglichkeiten im Bereich Mobilität zu bieten.“



Abrechnung per App: komfortabel und steuerkonform

Die Circula-App ist intuitiv aufgebaut und daher sehr anwenderfreundlich: Belege für Mobilitätskosten – unabhängig von der genutzten Form der Mobilität – lassen sich in Sekundenschnelle per OCR-Scan oder PDF-Parsing einreichen; die Kosten werden anschließend erstattet. Ob das Angebot für die Mitarbeitenden steuerfrei ist oder teilweise pauschalversteuert wird, kann jedes Unternehmen selbst entscheiden. Circula prüft die eingereichten Belege, berechnet die Erstattung und erstellt die für die monatliche Gehaltsabrechnung erforderlichen Dateien in Konformität mit dem deutschen Steuerrecht. Für Mitarbeitende und ihre Arbeitgebenden ist dieser Prozess komfortabel und zeitsparend.



Bildmaterial (Bildrechte: © Unsplash / Getty Images) steht hier zum Download bereit.

▬▬