US-Richter verwirft Großteil der Commerzbank-Klage gegen BNY Mellon

New York (Reuters) - Die Commerzbank hat im Prozess gegen die US-Depotbank BNY Mellon einen Dämpfer erlitten.

US-Bezirksrichter George Daniels wies am Montag den Großteil einer Klage ab, mit der die Commerzbank die Bank of New York Mellon für einen Schaden von mehr als einer Milliarde Dollar haftbar machen wollte. Dabei ging es um die Aufarbeitung der Finanzkrise: Die Commerzbank warf BNY Mellon Vertragsbruch und nachlässiges Verhalten im Umgang mit riskanten Hypothekenverbriefungen (RMBS) vor, die das deutsche Geldhaus vor der Krise gekauft hatte. BNY Mellon und die Commerzbank wollten sich dazu nicht äußern. Seit der Finanzkrise sind wegen ähnlicher Vorwürfe viele Klagen gegen Treuhänder angestrengt worden.

