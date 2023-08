GNW-Adhoc: Nikkiso Cryotec stellt Wachstumspläne auf dem Mitteldeutschen Wasserstoffkongress 2023 vor

^FREYBURG, Deutschland, Aug. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy &

Industrial Gases Group (NCEIG), als Teil der Nikkiso Co. Ltd (Japan) präsentiert sich mit Nikkiso Cryotec, als Premiumpartner auf dem diesjährigen Mitteldeutschen Wasserstoffkongresses und stellt seine Wachstumspläne für den deutschen Markt vor. NCEIG verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Kryotechnik und ermöglicht mit Cryotec seine Fähigkeit, die wachsenden Wasserstoffmärkte in Europa zu unterstützen. Nikkiso ist führend in der Entwicklung von Anlagen für grünen Wasserstoff, Speicherkapazitäten für flüssigen Wasserstoff sowie Tankstellen für flüssigen Wasserstoff und LNG. "Unsere fortschrittlichen Technologien und unsere Erfolgsbilanz beim Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und der Entwicklung innovativer Lösungen sollen das Ziel Deutschlands unterstützen, die Energiewende hin zu einer Netto-Null- Wirtschaft mit Wasserstoff zu beschleunigen", sagt Peter Wagner, CEO von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. Die Nikkiso Cryotec Anlagenbau GmbH mit Sitz im sächsischen Wurzen ist Mitglied von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. Das Unternehmen hat sich auf innovative Lösungen für CO2-Anlagen und Anlagen zur Erzeugung von technischen Gasen spezialisiert. Nikkiso Cryotec verfügt über 2.000 m² Fertigungsfläche und mehr als 2.000 m² Lagerfläche. Dadurch können die zahlreichen internationalen Projekte des Unternehmens direkt in-house realisiert und auf den Weg gebracht werden Derzeit entwickelt Nikkiso Cryotec maßgeschneiderte Lösungen zur Förderung in Richtung Netto-Null-Emissionen für Industrie und Landwirtschaft, Transport und Verkehr, Medizin und Pharmaindustrie, Chemie und Petrochemie sowie für die Metallverarbeitung und Metallurgie. "Unser Sponsoring des Mitteldeutschen Wasserstoffkongresses ist ein Symbol für das Engagement von Nikkiso, unsere Präsenz im Bereich Wasserstoff und seiner Derivate durch den Aufbau einer effizienten und sicheren Infrastruktur zu unterstützen, Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland und Europa aufzubauen und die öffentliche Interessenvertretung und Aufklärung über die Nutzung von Wasserstoff als sauberen Energieträger voranzubringen", sagte Corinne Ziege, Geschäftsführerin von Nikkiso Cryotec. Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist Teil der Industrial Division von Nikkiso co. Lt. Japan. Die Gruppe ist in den USA unter Cryogenic Industries, Inc. (einem Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) tätig. Die Mitgliedsunternehmen der Gruppe fertigen und betreuen technische Geräte zur kryogenen Gasverarbeitung (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle for Waste Wärmerückgewinnung sowie im Bereich Carbon Capture. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und eine gemeinsam kontrollierte Gruppe von etwa 20 operativen Einheiten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.NikkisoCEIG.com (https://www.nikkisoceig.com/de/) und www.Nikkiso.com (http://www.nikkiso.com/). MEDIENKONTAKT: Nikkiso-Cryotec +49 3425 8965 1610 corinne.ziege@cryotec.de (mailto:corinne.ziege@cryotec.de) °