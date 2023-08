PUMA – Sportartikelhersteller auf dem Sprung zu neuen Bestmarken!

Werbung

PUMA – Schwieriges Marktumfeld drückt auf die Stimmung!

Schwergewichte aus dem Sportartikelsektor hatten zuletzt keinen leichten Stand. Neben hohen Material- und Logistikkosten machte sich vor allem die schwache Konsumnachfrage in vielen Kernabsatzmärkten negativ bemerkbar. Da sich viele Händler angesichts der anhaltenden Lieferkettenprobleme eingedeckt hatten, ist ein Abverkauf der rekordhohen Lagerbestände nur mit hohen Discounts möglich, was nicht nur bei Schwergewichten wie Adidas oder Nike zuletzt für deutliche Bremsspuren beim Umsatz und Ergebnis sorgte. Auch der Herzogenauracher Sportartikelhersteller PUMA, der im abgelaufenen Fiskaljahr beim Umsatz und operativem Ergebnis noch neue Bestmarken markiert hatte, hatte zuletzt angesichts der trüben Konsumnachfrage und anhaltend hoher Kosten mit deutlichen Ergebnisrückgängen zu kämpfen. Normalisiert sich das Marktumfeld wieder, hat PUMA nicht zuletzt auch dank der vom neuen CEO Arne Freundt eingeleiteten strategischen Neuaufstellung gute Chancen, rasch wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Denn PUMA gehört wegen seiner trendigen neuen Designs nicht nur bei Freizeit-Sneakern zu den beliebtesten Anbietern, sondern konnte der Konkurrenz auch im höhermargigen Sportschuhsegment dank neuer Modelle weitere Marktanteile abjagen. Der Absatzerfolg bei Fußballschuhen wie „ULTRA“, „FUTURE“ und „KING“ bescherte PUMA im ersten Halbjahr bei Sportschuhen ein kräftiges wechselkursbereinigtes Umsatzplus von 23,5 %, während man bei Sportbekleidung und Accessoires trotz des trüben Marktumfelds ebenfalls leichte Zuwächse von 2,9 bzw. 0,8 % vorzuweisen hatte.

PUMA überrascht mit zweistelligem Umsatzplus im Q2!

Im abgelaufenen Q2 konnte der Sportartikelhersteller mit einem soliden Umsatzplus von 5,9 % auf 2,00 Mrd. Euro überzeugen. Bereinigt um Wechselkurseffekte hatte PUMA im abgelaufenen Q2 sogar mit einem deutlich zweistelligen Erlösplus von 11,1 % aufwarten können. Zu verdanken hatte PUMA das starke Abschneiden vor allem der starken Absatzerholung im Reich der Mitte, wobei man in der Region Asien/Pazifik mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 24,4 % aufwarten konnte. Sehr robust präsentierte sich auch die Umsatzentwicklung in der EMEA-Region (Europa, Afrika, Mittlerer Osten), wobei man hier ebenfalls mit einem organischen Umsatzplus von 25 % aufwarten konnte. Schwächer lief es für PUMA hingegen in Nordamerika, wobei man hier angesichts der anhaltend schwachen Konsumnachfrage und hoher Rabatte im Großhandelssegment einen wechselkursbereinigten Umsatzrückgang von 4,4 % verbucht hatte. Beim operativen Ergebnis musste PUMA hingegen erwartungsgemäß einen deutlichen Gewinnrückgang quittieren. Neben anhaltend hohen Beschaffungs- und Logistikkosten sowie negativen Wechselkurseffekten drückten vor allem hohe Rabatte im Zuge des weiter forcierten Abverkaufs von Lagerbeständen auf die Margen. Entsprechend musste PUMA im abgelaufenen Q2 beim operativen Konzernergebnis (EBIT) über einen Rückgang von 146 auf 115 Mio. Euro quittieren. Dass man damit leicht besser als befürchtet (Konsens: 109,7 Mio. Euro) abgeschnitten hatte, lag vor allem an den frühzeitig eingeleiteten Restrukturierungen und Kostensenkungsmaßnahmen.

Jahresprognose bietet Spielraum für positive Überraschungen – PUMA überzeugt mit moderater Bewertung!

Für das laufende Fiskaljahr sieht sich PUMA auf Kurs, seine Jahresprognose zumindest bequem erreichen zu können. Aktuell rechnet der Sportartikelhersteller für 2023 weiterhin mit einem organischen Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich, während der bereinigte operative Gewinn (EBIT) bei 590 bis 670 Mio. Euro (Vorjahr: 641 Mio. Euro) erwartet wird. Nach dem besser als erwarteten Abschneiden im ersten Halbjahr sieht Vorstandschef Freundt hier durchaus Spielraum nach oben. Hält die Erholung auch im Q3 weiter an, wird das Konzernmanagement aller Voraussicht nach auch die Jahresprognose bei Umsatz und operativem Ergebnis nach oben revidieren. Hellt sich das Marktumfeld weiter auf, dürfte PUMA laut CEO Freundt nach einem Übergangsjahr 2023 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens für 2024 mit einem EPS von 3,25 Euro, während der Gewinn je Aktie im Jahr 2025 bei 3,88 Euro erwartet wird. Damit würde das KGV von PUMA auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 15,7 sinken, was auch im Branchenvergleich moderat erscheint.

Stand: 29.08.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion