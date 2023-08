Trading-Chance Microsoft: An solidem Support nach oben gedreht – Bahn frei für die Bullen?

Werbung

Wenn eine Aktie bereits eine lange Aufwärtsbewegung absolviert hat und nahe Rekordniveau notiert, sind selbst die Erwartungen übertreffende Bilanzergebnisse bisweilen zu wenig, so geschehen bei Microsoft, die nach starken Quartalszahlen trotzdem korrigierte. Aber jetzt hat die Aktie an einer wichtigen Kreuzunterstützung wieder nach oben gedreht: Eine Trading-Chance Long.

Mit 2,69 US-Dollar pro Aktie lag der Gewinn des Software-Riesen im zweiten Quartal solide über der durchschnittlichen Analystenprognose von 2,55 US-Dollar und deutlich über den 2,23 US-Dollar des Vorjahres. Auch der Umsatz übertraf mit 56,19 Milliarden US-Dollar die Prognose (55,5 Mrd.) und das Vorjahresergebnis (51,87 Mrd.). Trotzdem setzte die Aktie, die wenige Tage zuvor nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs eine Korrektur begann, ihre Abwärtsbewegung fort. Aber wir sehen es im Chart:

Charttechnische Schlüsselzone hat gehalten

Die zu Jahresbeginn etablierte Aufwärtstrendlinie sowie eine Wendezone im Bereich 316/317 US-Dollar, die in die Zeit zwischen Ende 2021 und Frühjahr 2022 zurückgeht, hielt. Und auch, wenn die Microsoft-Aktie damit immer noch nahe am jüngsten Rekordhoch (366,78 US-Dollar) notiert, könnte man die Aktie als „auskorrigiert“ ansehen. Denn da der Gewinn des Unternehmens mit dem Anstieg der Aktie mithält, ist die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 35 für eine marktdominante Software-Aktie nicht zu teuer … selbst dann, wenn der „Hype“ um die künstliche Intelligenz für Microsoft weniger zeitnahen Profit brächte, als es viele momentan erhoffen. Das zeigt sich auch in den Einschätzungen der Analysten:

Quelle: marketmaker pp4

Die „Kaufen“-Empfehlungen überwiegen bei Microsoft massiv. Von den 34 im August weltweit von Analysten aktualisierten Einschätzungen lauten 27 entweder „buy“ oder „strong buy“. Und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt derzeit bei 387 US-Dollar und damit noch ein gutes Stücküber dem bisherigen Verlaufsrekord.

Dass der Kurs an einer wichtigen Kreuzunterstützung drehte, bringt das bullische Lager in die klar günstigere Position … und diese Chartkonstellation bietet zudem den Vorteil, dass man einen Long-Trade eng, knapp unterhalb des Verlaufstiefs de Korrektur, mit einem Stop Loss absichern kann.

Mit engem Stop Loss trendkonform Long

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 246,897 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 4,0. Den Stop Loss würden wir bei 309 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0880 einem Kurs von ca. 5,70 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Microsoft lautet UL2TEE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 351,47 US-Dollar, 366,78 US-Dollar

Unterstützungen: 317,25 US-Dollar, 315,95 US-Dollar, 311,55 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN UL2TEE ISIN DE000UL2TEE0 Basispreis 246,897 US-Dollar K.O.-Schwelle 246,897 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 5,70 Euro

