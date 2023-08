GNW-Adhoc: XBiotech gibt den Abschluss der Rekrutierung von Patient*innen für Phase II der placebokontrollierten, multizentrischen klinischen Studie zu Natrunix bei Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt

^AUSTIN, Texas, Aug. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. gab heute den

Abschluss der Rekrutierung für den Phase-II-Teil seiner 1-BETTER-Studie bekannt, bei der es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie der Phase I/II zur Beurteilung von Natrunix in Kombination mit Chemotherapie für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs handelt. Natrunix ist nicht von einem natürlich vorkommenden Antikörper in einem gesunden Menschen zu unterscheiden. Natrunix bindet und neutralisiert eine hochwirksame Substanz, ein sogenanntes Zytokin, das als Interleukin-1a (IL-1a) bekannt ist und den Abbau von Bindegewebe, die Bildung neuer Blutgefäße und die Rekrutierung weißer Blutkörperchen verursacht. Maligne Tumore wie Bauchspeicheldrüsenkrebs stimulieren die körpereigene Produktion von IL-1a, das die Neovaskularisierung, das Wachstum und die Ausbreitung des Tumors fördert. Darüber hinaus wirkt IL-1a als Alarmsignal bei Schädigungen des Körpers (z. B. beim Wachstum von Tumoren), indem es die Schmerzwahrnehmung sowie Stoffwechsel, Appetit, Müdigkeit und Unruhe verstärkt. Die Belastungen einer Chemotherapie führen ebenfalls zur Produktion von IL-1a. Daher kann die Anwendung von Natrunix in Kombination mit einer Chemotherapie zahlreiche Vorteile bieten, z. B. eine Anti-Tumor-Wirkung, weniger Nebenwirkungen der Chemotherapie, eine höhere Wirksamkeit der Chemotherapie und eine höhere Anzahl der Therapiezyklen, die toleriert werden können, bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität. An der Phase-I/II-Studie nehmen 22 führende Krebszentren in den USA teil. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist die vierthäufigste krebsbedingte Todesursache in den USA und die Inzidenz nimmt seit 2000 stetig zu. Im Jahr 2022 starben in den USA schätzungsweise 50.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Natrunix- Antikörpertherapie stellt einen bahnbrechenden Therapieansatz dar. In Phase II der Studie wurden 65 Patient*innen aufgenommen, die in Phase I der Studie mit der untersuchten Höchstdosis behandelt wurden. Die Patient*innen wurden im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder Natrunix in Kombination mit ONIVYDE+LV+5-FU (Arm 1) oder Placebo plus die Chemotherapiekombination. Die wesentlichen Endpunkte im Phase-II-Teil der Studie sind die Wirksamkeit und Verträglichkeit, das progressionsfreie Überleben, das Gesamtüberleben und die Zeit bis zum Therapieversagen. Über Natrunix Natrunix ist ein True Human(TM)-Antikörper, der von XBiotech entdeckt und

entwickelt wurde und von dem Unternehmen selbst hergestellt wird. True Human(TM)-

Antikörper werden ohne weitere Modifikation von Personen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Bei vielen Menschen bildet der Körper auf natürliche Weise Antikörper, um pathologischen Entzündungen entgegenzuwirken, die mit Interleukin-1 im Zusammenhang stehen, einem der in der Medizin am umfassendsten untersuchten Entzündungswege. Andere biologische Arzneimittel auf dem Markt wurden ebenfalls für die Behandlung von Krankheiten durch die Blockierung von Interleukin-1 entwickelt, aber keines zielt speziell und ausschließlich auf Interleukin-1 alpha (IL-1a) ab. Darüber hinaus gibt es keine weitere monoklonale Antikörpertherapien auf dem Markt, die unverändert von einer natürlichen menschlichen Immunantwort abgeleitet wird. Über XBiotech XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von

therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human(TM)-

Technologie verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungsstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com