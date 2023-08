IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Corp.: Kali-Mineralisierung in der Erweiterung von BA-002 und Update zur Situation in Gabun nach den Wahlen und zur jüngsten Privatplatzierung

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Corp.: Kali-Mineralisierung in der Erweiterung von BA-002 und Update zur Situation in Gabun nach den Wahlen und zur jüngsten Privatplatzierung

30. August 2023 - Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen zur Erweiterung von BA-002 im Gange sind und eine Kalimineralisierung über den Boden des historischen Bohrlochs hinaus durchschnitten haben. Darüber hinaus gibt Millennial ein Update zur politischen Situation in Gabun nach den Wahlen am 26. August und zum Status der am 28. August angekündigten Privatplatzierungth .

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, sagte: "Millennial freut sich, dass wir bei den Erweiterungsbohrungen unterhalb von BA-002 eine Kalimineralisierung in Form von Carnallit-Schichten durchschnitten haben. Die vorläufige Interpretation deutet darauf hin, dass diese Mineralisierung Teil des Evaporit-Zyklus IV ist und eine potenzielle Erweiterung der Kalizone darstellt, da dieser Zyklus bisher noch nicht durchteuft wurde. Die Ergebnisse der Probenahme werden in 4-6 Wochen erwartet; nach Abschluss dieser Erweiterung wird das Bohrgerät mit der Erweiterung von BA-001 fortfahren. Unser Betrieb ist von der aktuellen politischen Situation im Land nicht betroffen."

Das Phase-2a-Bohrprogramm von Millennial ist im Gange, wobei die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-002 nun über den Boden des alten Bohrlochs in einer Tiefe von (ca. 519 m) hinausgeht (siehe Foto unten). Es wurde eine Kalimineralisierung in Form einer hellroten knotigen Carnallit-Schicht durchteuft, die als Teil der Evaporitsequenz des Zyklus IV interpretiert wird. Die Bohrkerne werden derzeit protokolliert und beprobt und zur Analyse an das SRC Potash Laboratory in Saskatchewan gesandt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71813/MLP_31082023_DEPRcom.001.png

Kalireicher Bohrkern von BA-002 Extension mit roter Carnallitmineralisierung in einer Tiefe von ca. 519 m.

In Gabun fanden am 26. August Präsidentschaftswahlen statt, aus denen der amtierende Präsident als Sieger hervorging. Einige Oppositionsgruppen haben die Ergebnisse jedoch angefochten, und es besteht eine gewisse Ungewissheit über die aktuelle politische Lage im Land.

Wir haben keine Berichte über Unruhen oder andere Unruhen im Umfeld unserer Betriebe im Süden des Landes erhalten. Berichten von Millennial-Mitarbeitern vor Ort zufolge ist die Lage vor Ort ruhig. Bislang sind der Lagerbereich und die Bohrungen nicht betroffen, aber das Unternehmen wird die Situation genau beobachten, um die Sicherheit aller MLP-Mitarbeiter zu gewährleisten.

Das Unternehmen möchte auch ein Update zu der am 28. August angekündigten Privatplatzierung geben. Aufgrund der sich entwickelnden Ereignisse in Gabun nach den Wahlen wurde die am 28. August angekündigte Privatplatzierung in Erwartung weiterer Nachrichten über die Situation im Land abgesagt.

Diese Pressemitteilung wurde von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo, Director des Unternehmens, geprüft; beide sind qualifizierte Personen gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com.

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats

