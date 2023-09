CVS HEALTH - „Schwach wie eine Flasche leer“

CVS Health Corp. - WKN: 859034 - ISIN: US1266501006 - Kurs: 65,170 $ (NYSE)

Die Aktie von CVS Health näherte sich im Februar 2022 ihrem Allzeithoch bei 113,65 USD an. Allerdings drehte sie knapp darunter nach unten ab. Lange schien die Aktie in einer Art bullischen Flagge zu konsolidieren. Am 28. Februar durchbrach der Wert allerdings die Unterkante dieser Flagge.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer dynamischen Abwärtsbewegung. Am 31. Mai markierte sie ein Tief bei 66,34 USD. Nach einer Erholung an den Widerstand bei 77,03 USD geriet der Wert aber wieder unter Druck. Am 17. August riss er ein Abwärtsgap zwischen 72,68 USD und 70,00 USD. Zudem fiel er intraday unter das Tief aus dem Mai.

Diesse Tief verteidigte der Wert zuletzt per Schlusskurs, aber gestern fiel er mit einer langen schwarzen Kerze darunter.

Verkaufswelle geht weiter

Die Aktie von CVS Health dürfte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter unter Druck stehen. Ein Rückfall in Richtung 51,72 USD und damit an das Tief aus dem Mai 2019 ist wohl nur schwer zu vermeiden.

Ein Anstieg über 68,02 USD wäre ein kleines Kaufsignal. In diesem Fall könnte es zu einem Anstieg bis ca. 72,68 USD und damit zu einem Gapclose kommen. Eine größere Rally wäre frühestens nach einem Ausbruch über dieses Gap möglich.

Fazit: Die nächsten Wochen dürften schwierig für die Aktie von CVS Health werden. Sie könnte durchaus gegen einen steigenden Markt fallen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)