EQS-News: M1 Kliniken AG: Marktführer für Schönheitsmedizin in Deutschland erschließt den 9. Auslandsmarkt und bereitet Markteintritt in den USA vor

M1 Kliniken AG: Marktführer für Schönheitsmedizin in Deutschland erschließt den 9. Auslandsmarkt und bereitet Markteintritt in den USA vor 20. Standort außerhalb Deutschlands in Bukarest, Rumänien eröffnet

Break-even für die Auslandsstandorte innerhalb der nächsten 12 Monate erwartet

Tochtergesellschaft in den USA gegründet: Markteintritt in den weltweit größten Markt für Schönheitsmedizin voraussichtlich in 2024 Berlin, 01.09.2023 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8), Marktführer für Unterspritzungen mit Botulinumtoxin und Hyaluronsäure in Deutschland, treibt die Auslandsexpansion konsequent und kostenbewusst voran. In dieser Woche wurde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ein medizinisches Fachzentrum für ästhetische Medizin eröffnet. Rumänien ist der inzwischen 9. Auslandsmarkt für den Spezialisten für ästhetische Schönheitsmedizin. Die Gruppe betreibt damit inzwischen 58 ambulante Zentren für ästhetische Medizin, wovon sich 20 Standorte im Ausland befinden. „In der Internationalisierung sehen wir für die kommenden Jahre weiterhin erhebliche Wachstumspotenziale. Osteuropa beginnen wir gerade erst zu erschließen. Dort profitieren wir von geringeren Sach- und Personalkosten bei einem gleichzeitig hohen Preisniveau für qualitativ hochwertige medizinische Schönheitsbehandlungen“, so Attila Strauss, Vorstand der M1 Kliniken AG. „Aber auch in praktisch allen anderen bereits erschlossenen Auslandsmärkten bestehen Expansionsmöglichkeiten. Und natürlich wollen wir auch weiter neue Märkte erschließen. Umsatz und Ertrag der Auslandsstandorte haben sich im ersten Halbjahr 2023 erfreulich entwickelt. Das stimmt uns zuversichtlich dort den Break-even innerhalb der nächsten 12 Monate erreichen zu können und abermals die hohe Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen. Es ist unser erklärtes Ziel, breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zu Spitzenmedizin bei Unterspritzungsbehandlungen zu ermöglichen – und das zum besten Preis- / Leistungsverhältnis.“ Derzeit laufen bei M1 die Vorbereitungen für die Expansion in den USA, dem weltweit größten Markt für Schönheitsmedizin. Dabei wird sich die Gruppe zunächst auf den US-Bundesstaat Florida konzentrieren. Dort wird das erste medizinische Fachzentrum unter der etablierten Marke „M1 Med Beauty“ voraussichtlich im kommenden Jahr die Türen öffnen. Die Gründung einer US-Tochtergesellschaft ist bereits erfolgt. Kilian Brenske, ebenfalls Vorstand der M1 Kliniken AG, führt dazu aus: „Durch Markteintritte von Australien bis Bulgarien konnten wir in den vergangenen Jahren eine umfangreiche Expansionskompetenz aufbauen. Das stimmt uns positiv, im Wettbewerb auf dem weltgrößten Markt erfolgreich zu bestehen.“. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ werden derzeit in 58 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten. Mit ihrer strategischen Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen. Kontakt M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Telefon: +49 (0)30 34 74 74 -414 E-Mail: ir@m1-kliniken.de





