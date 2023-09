Aktien Asien/Pazifik: Freundlicher Wochenstart - China-Maßnahmen, Zinshoffnung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien sind die Aktienkurse zum Wochenauftakt gestiegen. Marktteilnehmer setzten darauf, dass die jüngsten Stützungsmaßnahmen im chinesischen Immobiliensektor der Wirtschaft auf die Sprünge helfen, hieß es. Zudem bestehe weiter die Hoffnung, dass die Zinsen in den USA allmählich ihren Zenit erreicht haben könnten, untermauert von Anzeichen einer Abkühlung des US-Arbeitsmarktes.

Der japanische Nikkei 225 gewann vor diesem Hintergrund am Montag 0,70 Prozent auf 32 939,18 Punkte. Noch deutlichere Aufschläge verzeichneten die Börsen in China. Für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ging es zuletzt um 1,4 Prozent auf 3846 Zähler hoch. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte nach dem Feiertag am Freitag um 2,5 Prozent auf 18 843 Punkte zu.

In Australien, wo am Dienstag die nächste Zinsentscheidung ansteht, stieg der Leitindex S&P ASX 200 zum Wochenstart um 0,56 Prozent auf 7318,80 Punkte./ajx/jha/