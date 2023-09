DAX® - Kurz- und langfristige Hürden

Unter saisonalen Gesichtspunkten haben wir den herausforderndsten Börsenmonat des Jahres eingeläutet (siehe Analyse 3 + 4). Abseits dieser Zyklik liefert der langfristige Monatschart des DAX® derzeit einige spannende Erkenntnisse. So verblieb die Handelsaktivität im zu Ende gegangenen August vollständig innerhalb der Leitplanken vom Juli. Mit anderen Worten: Es entsteht ein sog. „inside month“. Gleichzeitig verfügen die jüngsten beiden Monatskerzen jeweils über markante Lunten. Durch die Entwicklung auf Monatsbasis wird also das an dieser Stelle schon oft angeführte Stresslevel bei 15.456/15.469 Punkten nochmals untermauert. Oberhalb der Marke von 16.430 Punkten wäre der beschriebene Innenstab dagegen nach oben aufgelöst. Per Saldo unterstreicht der Monatschart also nochmals die derzeit entscheidenden charttechnischen Leitplanken – und zwar sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Zum Abschluss noch kurz zu den kurzfristigen Stellschrauben: Die jüngsten beiden Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten definieren die Nackenzone einer kleinen Bodenbildung und werden zudem noch zusätzlich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 16.043 Punkten) verstärkt.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

