Aktien New York: Moderate Verluste nach langem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Schwache chinesische Konjunkturdaten und eine trübe Unternehmensstimmung in der Eurozone haben am Dienstag auch die US-Börsen moderat belastet. Eher schwache Auftragsdaten aus der heimischen Industrie hatten hingegen keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Nach dem verlängerten Feiertags-Wochenende verlor der Dow Jones Industrial in der ersten Handelsstunde 0,30 Prozent auf 34 731,63 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,43 Prozent auf 4496,40 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,36 Prozent auf 15 435,06 Zähler nach unten./gl/nas