DAX® - 50-Tages-Linie: Ein hartnäckiger Widerstand

Aufgrund des Feiertages in den USA („labour day“) fielen auch hierzulande zu Wochenbeginn die Umsätze dünner als sonst aus. Charttechnisch setzte sich der DAX® erneut mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.942 Punkten) auseinander, ehe im weiteren Verlauf des Tages eine deutliche Abgabebereitschaft zu verzeichnen war. In der Konsequenz schlossen die deutschen „blue chips“ nahezu auf Tagestief. Beide Verhaltensmuster, also das erneute Scheitern an der beschriebenen Glättungslinie sowie das Schließen auf Tagestief, mahnen eher zur Vorsicht. Als strategischen Halt stufen wir unverändert die Kombination aus den beiden Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten ein. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereichs wird inzwischen lehrbuchmäßig durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.457 Punkten) untermauert. Neben der angeführten 50-Tages-Linie dienen auf der Oberseite indes die jüngsten beiden Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten als wichtige kurzfristige Taktgeber. Schließlich definieren diese Hürden die Nackenzone einer kleinen Bodenbildung und werden noch zusätzlich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 16.020 Punkten) verstärkt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

