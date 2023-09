EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX gibt Halbjahreszahlen bekannt

EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresbericht

coinIX gibt Halbjahreszahlen bekannt leicht negatives Nachsteuerergebnis H1 2023

deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber H2 2022

laufende Erträge durch Staking und Delegating

Innerer Wert je Aktie steigt um 31%

positiver Jahresausblick Hamburg, 5.09.2023 – Die auf Kryptowährungen und Blockchaintechnologie fokussierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA (WKN: A2LQ1G / ISIN: DE000A2LQ1G5) hat das erste Halbjahr 2023 mit einem Nachsteuerergebnis von TEUR -71 (Vorjahr TEUR +74) abgeschlossen, nachdem im zweiten Halbjahr 2022 noch ein Verlust in Höhe von TEUR -1.251 angefallen war. Bei einem spürbar rückläufigen Verkaufsvolumen sank der aus dem Verkauf von Kryptowährungen erzielte Ergebnisbeitrag gegenüber der Vorjahresperiode von TEUR 406 auf TEUR 313. Die im zweiten Quartal aufgenommenen ETH-Staking und GRT-Delegating Aktivitäten trugen zusammen TUER 34 zu den sonstigen betrieblichen Erträgen bei. Durch den erfolgten Aufbau und Betrieb einer eigenen Hardware Infrastruktur werden die Risiken beim ETH-Staking, u.a. durch den Entfall des Kontrahentenrisikos, minimiert. Ergebnis belastend wirkten sich die von TEUR 26 auf TEUR 256 erhöhten Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die im Umlaufvermögen gehaltenen Kryptowährungspositionen aus. Dabei ist zu beachten, daß die zum Stichtag im Umlaufvermögen gehaltenen Coin-Bestände per 31.12.2022 aus dem Anlagevermögen dorthin umgegliedert wurden. In der Folge stehen dem entsprechenden Aufwand im 1. Halbjahr 2023 in Höhe von TEUR 159 keine Abschreibungen in der Vorjahresperiode gegenüber. Positiv machten sich die deutlich gesenkten sonstigen betrieblichen Aufwendungen bemerkbar. Hier kam es zu einem Rückgang von TEUR 269 auf TEUR 162 oder 40%. In der Berichtsperiode wurde das Beteiligungsportfolio durch den Erwerb einer neuen Unternehmensbeteiligung und der Investition in ein Blockchain-Infrastrukturprojekt ausgebaut. Darüber hinaus beteiligte sich die coinIX bei 2 ihrer Portfoliogesellschaften an einer weiteren Finanzierungsrunde. Die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen in Höhe von TEUR 97 verteilen sich auf 2 Unternehmensbeteiligungen. Der Innere Wert je Aktie stieg im ersten Halbjahr um 31% von EUR 1,93 auf EUR 2,53 und lag damit zum Stichtag um 78% über dem Aktienkurs von EUR 1,42. Karl Gero Wendeborn, CEO der coinIX, zeigt sich angesichts der Dynamik der Branche zuversichtlich: „Die technologischen Innovationen unter Einsatz der Blockchain-Technologie setzen ihren unaufhaltsamen Aufstieg fort. In einem der Schlüsselbereiche der coinIX VC-Investments, der Blockchain-Infrastruktur, hat es insbesondere in den letzten Monaten bedeutende Fortschritte gegeben. Diese Entwicklungen werden zur Stärkung und Stabilisierung der Kryptomärkte beitragen und ihnen zusätzliche Impulse verleihen. Unsere Aktionäre dürfen daher für das Geschäftsjahr 2023 ein positives Ergebnis erwarten.“ Der vollständige Halbjahresbericht steht unter http://coinix.capital/aktie/ zum Download zur Verfügung. Pressekontakt: Karl Gero Wendeborn, CEO, kgw@coinix.capital, +49-40-4011555-0 Investor Relations: Felix J. Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +49-40-4011555-11 Über die coinIX GmbH & Co. KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und München einbezogen (ISIN DE000A2LQ1G5). www.coinix.capital

