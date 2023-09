DAX: Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer

Der Deutsche Aktienindex DAX startete unerwartet schwach in den Dienstagshandel, konnte sich aber an der wichtigen Unterstützungsmarke von 15.700 Punkten intraday stabilisieren und zur Oberseite abdrehen. Leider blieb ihm am Ende ein Sprung über den EMA 50 verwehrt. Dies ist zwar noch kein Beinbruch, allerdings sollten Käufer jetzt dran bleiben, um nicht ein Fehlsignal zu riskieren.

Erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 15.815 Punkten wird ein Folgeanstieg an den Widerstandsbereich zwischen 15.909 und 16.000 Punkten erwartet. Weitere Anstiegchancen werden dagegen erst oberhalb von 16.060 Punkten für den DAX ableitbar.

Auf der Unterseite wären Rücksetzer unter den seit August laufenden Aufwärtstrend und das Niveau von 15.691 Punkten mit Abwärtsrisiken in Richtung 15.739 und darunter sogar den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.435 Punkten verbunden.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus Juli auf der Agenda, um 11:00 Uhr werden europaweite Einzelhandelsumsätze aus Juli veröffentlicht. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, weiter geht es um 14:30 Uhr mit dem US-Handelsbilanzsaldo aus Juli und um 14:55 Uhr den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weiter.