EQS-News: stock3 AG: Handelsaktivität in Q2 branchenweit gesunken

07.09.2023 / 09:44 CET/CEST

weitere Partnerschaften und Broker-Anbindungen noch in diesem Jahr München, 07.09.2023 – Die stock3 AG verzeichnete im zweiten Quartal des Jahres einen Rückgang der Tradezahlen über die Schnittstelle ihrer 100%-Tochter brokerize GmbH. Insgesamt wurden in den Monaten April, Mai und Juni 2023 350.519 Transaktionen durchgeführt. Dies entspricht einem Rückgang von 25 % im Vergleich zum Vorquartal (Q1/2023: 465.297) sowie 33 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q2/2022: 520.157). „Die Handelsaktivität von Privatanlegern blieb im zweiten Quartal 2023 branchenweit auf einem niedrigen Niveau. Nach einer langen Zeit des Anstiegs konnten auch wir uns diesem Trend, gepaart mit der im Vergleich zum Jahresauftakt saisontypisch geringeren Dynamik, nicht mehr ganz entziehen“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Für das zweite Halbjahr sind wir dank neuer Schnittstellenpartner und Kooperationen sehr positiv gestimmt: onvista befindet sich kurz vor Livegang und weitere namhafte Partner arbeiten bereits an der Anbindung. Darüber hinaus freuen wir uns, schon bald auch an unsere Plattform stock3 weitere neue Broker anbinden zu können.“ Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com

