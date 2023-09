Saisonal schwache Trends bewahrheiten sich | Mehr Inflationsangst | Apple im Fokus

Allein die Aktien von Apple machten zur Wochenmitte rund ein Drittel der Kursverluste des S&P 500 aus. Die Aktie steht vor dem Opening erneut unter Druck. Nach dem Wall Street Journal, berichtet Bloomberg über eine mögliche Ausweitung der Nutzungsrichtlinien ausländischer Smartphones in China. Demnach sollen neben staatlichen Mitarbeitern auch Mitarbeiter von Firmen, an denen der Staat beteiligt ist, auf das iPhone und andere ausländische Geräte verzichten. Wir sehen ansonsten auf die seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen überwiegend negative Reaktionen, mit den Aktien von C3.ai, ChargePoint, Dave & Buster’s, GameStop und Blackberry unter Druck. American Eagle Outfitters und Path profitieren von soliden Ergebnissen und angehobenen Aussichten.



00:00 - Intro

00:13 - Saisonal schwache Trends | Inflationsangst

02:00 - Notenbänker melden sich zu Wort

02:52 - Apple im Kreuzfeuer

04:00 - Schlagzeilen um das iPhone

06:42 - Fazit insgesamt

06:56 - Entwicklung von Huawai

09:22 - Reaktion auf Ergebnisse negativ (u.a. C3.ai, Chargepoint)

11:22 - Nachrichtenlage zu China | Wirtschaft in Deutschland

13:38 - Energiesektor (First Solar, Enphase)

14:05 - Disney | Comcast

17:56 - T-Mobile US | AT&T

18:45 - Börsengänge (Instacart, Birkenstock, Arm)

19:50 - Dell | McDonald’s | Meta | Micron Technology | Oracle



