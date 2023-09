NEL - Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Aktie?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 0,907 € (L&S)

Drei Handelstage kam die NEL-Aktie nun unter die Räder und das unter anziehendem Volumen. Nachdem Anfang September der Unterstützungsbereich um 1 EUR bärisch gebrochen wurde, kannte die Aktie kein Halten mehr. Gestern ging diese mit einem weiteren Minus von 1,51 % auf 0,912 EUR aus dem Handel.

In diesem bärischen Umfeld gibt es aber auch eine kleine positive Nachricht, an der man sich klammern kann, zumindest kurzfristig. Mit dem überdurchschnittlichen Handelsvolumen dürften bereits viele Marktteilnehmer, die die Aktie jetzt unbedingt loswerden wollten, ausgestiegen sein. Das könnte den Abwärtsdruck etwas abmildern, wie man gestern ansatzweise auch schon sehen konnte. Die Aktie beendete den Tag zwar mit einem deutlichen Minus, stand Intraday mit 0,890 EUR jedoch auch schon deutlich tiefer.

Erholungschance in der NEL-Aktie?

Die angesprochenen Stabilisierungsansätze sind im Stundenchart (Börse: Tradegate) gut zu erkennen. Bis dato kann man hierbei jedoch nicht über eine kleine Dreiecksformation hinaus. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Preisbereich bei 0,900 EUR. Im gestrigen Handel konnte dieser dreimal erfolgreich verteidigt werden. Sollte es jetzt auch noch gelingen, das Dreieck nach oben zu verlassen, könnte eine Erholung auf 0,94-0,96 EUR folgen. Am übergeordnet bärischen Trend würde dies jedoch wenig ändern.

Zugegebenermaßen ist dieser Strohhalm, an den sich Investoren hier klammern könnten, sehr zerbrechlich. So könnte eine Erholung technisch gesehen auch schon im Bereich von 0,93 EUR beendet werden. Läuft es für die Bullen gar nicht gut, fällt die Aktie sogar direkt und ohne Erholung unter 0,90 EUR zurück. Dann könnten kurzfristig weitere Abgaben auf ca. 0,87 EUR folgen.

Fazit: Die Risiken in der Nel-Aktie überwiegen weiter, auch wenn es kurzfristig vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Dafür aber müsste der Widerstandsbereich bei 0,92 EUR-0,93 EUR erst einmal überwunden werden. Und selbst dann sollte man im ersten Schritt nur eine kleine Erholung erwarten. Ein Szenario, welches abgesehen für sehr aktive Trader kaum interessant sein dürfte. Investoren bzw. mittelfristig orientierte Trader und Anleger werden solche Erholungen momentan eher für weitere Verkäufe nutzen, denn weitere Tiefs sind einzuplanen. Dabei wären sogar Abgaben in Richtung 0,70 EUR in den kommenden Wochen und Monaten möglich (siehe hier).

