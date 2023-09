EQS-News: NEON EQUITY AG stockt Beteiligung an EasyMotionSkin Tec auf 7,9 % weiter auf

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

NEON EQUITY AG stockt Beteiligung an EasyMotionSkin Tec auf 7,9 % weiter auf Frankfurt am Main, 11. September 2023 – Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, hat ihre Beteiligung an der EasyMotionSkin Tec AG von bislang 3,7 % auf 7,9 % strategiekonform ausgebaut. Bis Ende des Jahres soll die Beteiligung wie geplant auf 10 % steigen. Die an der Börse München notierte EasyMotionSkin stellt Hightech-Anzüge mit integrierten EMS-Geräten für Fitness- und Gesundheitsanwendungen her. Zuletzt konnte EasyMotionSkin eine erfolgreiche Exklusiv-Partnerschaft mit RemediCool, einem Spezialisten für Hochleistungs-Kältekammern und Entwickler für Cryo-System-Software, eingehen. EasyMotionSkin setzt damit auf den Kältekammer-Trend und erhält durch die Kooperation neues Kundenpotenzial sowie zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten im DACH-Raum. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: „Wir freuen uns, dass wir die Beteiligung an EasyMotionSkin wie geplant weiter erhöhen konnten. Wir sind nach wie vor vom Geschäftsmodell des Unternehmens überzeugt. Dass EasyMotionSkin mit seinen Fitness- und Gesundheitsanwendungen einen stark wachsenden Markt bedient, untermauert die jüngste Kooperation mit RemediCool. Das Unternehmen passt zudem ideal in unsere Impact-Investing-Strategie, denn Gesundheit und Wohlbefinden spielen beim Thema ESG eine große Rolle.“ Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

