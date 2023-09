EQS-News: Northern Data meldet weiteren Fortschritt bei der Umsetzung seiner Cloud-Strategie

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data meldet weiteren Fortschritt bei der Umsetzung seiner Cloud-Strategie



11.09.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG / IR NEWS

Northern Data meldet weiteren Fortschritt bei der Umsetzung seiner Cloud-Strategie Frankfurt/Main – 11. September 2023 – Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) macht weitere Fortschritte bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Wachstumsstrategie für den Geschäftsbereich Cloud Solutions, Taiga Cloud. Wie im Juli 2023 angekündigt, hat Northern Data vereinbart, Damoon Designated Activity Company ("Damoon") für eine Bewertung von 400 Mio. EUR zu übernehmen. Die Bewertung von 400 Mio. EUR für 100 % von Damoon entspricht dem Kaufpreis von GPU-Hardware der neuesten Generation ohne Aufschlag. Im Wesentlichen wird Northern Data nach Abschluss der Transaktion GPU-Hardware der neuesten Generation für einen Wert von 400 Mio. EUR erworben haben. In einem ersten Schritt schließt die Northern Data Group nun zwei Einbringungsvereinbarungen ab, nach denen die Northern Data Group, vorbehaltlich der üblichen Vorbehalte, ca. 70 % der Damoon-Anteile erwerben wird. Wie bereits bekannt gegeben, hat die Northern Data Group im Rahmen der Investitionsvereinbarung eine einseitige Option, die bis zum 31. Dezember 2024 ausgeübt werden kann, um die verbleibenden ca. 30 % der Anteile an Damoon zu erwerben. Damoon hat bisher Bestellungen und Vorauszahlungen für die neueste Generation der NVIDIA H100 Tensor Core GPU-Hardware im Gesamtwert von ca. 380 Mio. EUR getätigt, weitere Bestellungen sind in Verhandlung. Die Auslieferung der derzeit bestätigten Aufträge wird voraussichtlich Ende Q4 2023 beginnen. Taiga Cloud beabsichtigt, diese Hardware an strategischen europäischen Rechenzentrumsstandorten einzusetzen. Dieser Einsatz ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von Taiga Cloud. Taiga Cloud will nun damit beginnen, Kunden Verträge für die Bereitstellung von Cloud-Computing-Lösungen unter Verwendung der neuen H100-Hardware anzubieten. Die Northern Data Group wird den Markt weiterhin auf dem Laufenden halten, während sie die Wachstumsstrategie von Taiga Cloud umsetzt. Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie. Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

11.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com