Hannover Rück stellt steigende Prämien in Aussicht

Frankfurt (Reuters) - Bei den Verhandlungen über die Erneuerung der Verträge zum Jahreswechsel rechnet Hannover Rück mit weiter steigenden Versicherungsprämien.

Als Gründe nannte der Rückversicherer unter anderem die Inflation und höhere Schadenzahlungen für Naturkatastrophen oder Cyber-Angriffe. "Wir haben in den Erneuerungsrunden des laufenden Jahres deutlich adäquatere Preise und Konditionen erzielt", sagte Firmenchef Jean-Jacques Henchoz am Montag. "Allerdings reichen diese Verbesserungen in Anbetracht der nach wie vor anspruchsvollen Risikolage nicht aus."

