IRW-News: Arbor Metals Corp. : Arbor Metals nimmt Exploration auf dem Lithiumprojekt Jarnet in Quebec (Kanada) auf

IRW-PRESS: Arbor Metals Corp. : Arbor Metals nimmt Exploration auf dem Lithiumprojekt Jarnet in Quebec (Kanada) auf

Vancouver, Kanada - 10. September 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Explorationsteam in das unternehmenseigene Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec entsandt hat. Das Explorationsprogramm wird mehrere Tage dauern und Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Bohrungen auf potenziellen Zielen umfassen. Das Team wird in einer Lodge in Nord-Quebec untergebracht sein, die sich in strategisch günstiger Lage unweit des Projektgeländes befindet. Damit wird ein effizienter Zugang zum Standort per Hubschrauber gewährleistet. Ein qualifizierter Geologe aus Quebec wird das Programm beaufsichtigen, eine abschließende Prüfung durchführen und einen Bewertungsbericht erstellen.

Das Unternehmen integriert ein LIBS-Laserspektrometer (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) in das Explorationsprogramm, um die neuesten technologischen Fortschritte einzubinden. Diese Spitzentechnologie wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Bewertung zu beschleunigen, ob die Pegmatitgänge auf dem Lithiumprojekt Jarnet des Unternehmens lithiumhaltige Minerale enthalten.

Das LIBS-Laserspektrometer dient der Ermittlung und Bewertung von lithiumhaltigen Mineralen, insbesondere Mineralien wie Spodumen. Dieses fortschrittliche Instrument nutzt einen gepulsten Laser, um eine Probe in einen Plasmazustand zu versetzen, die anschließend optisch über eine Reihe von Wellenlängen analysiert wird, die das sichtbare Licht, das ultraviolette (UV) und das infrarote (IR) Spektrum abdecken. Der LIBS-Analyseansatz, der für seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit bekannt ist, hat bei Lithiumexplorationsprojekten in verschiedenen Regionen mit reichen Lithiumvorkommen weltweit, einschließlich des Corvette Lake Camp, durchweg erfolgreiche Ergebnisse geliefert.

Mark Ferguson, President und CEO von Arbor, brachte seine Freude über den Beginn des Explorationsprogramms 2023 des Unternehmens zum Ausdruck. Er lobte sein Team für seinen proaktiven Ansatz bei der Überarbeitung des Explorationsplans, um den erfolgreichen Abschluss des Programms trotz der Verzögerungen zu gewährleisten, die durch die Waldbrände verursacht wurden, die im Sommer in Quebec wüteten. Ferguson bedankte sich auch bei den Feuerwehrleuten und anderen engagierten Personen, die die Waldbrände unermüdlich bekämpft haben.

Aktuelle Entwicklungen im Management

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass alle auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung am 11. August 2023 vorgelegten Beschlüsse genehmigt wurden. Richard Ko hat außerdem die Position des Chief Financial Officer und Corporate Secretary des Unternehmens übernommen.

Arbor widmet sich weiterhin seinen Explorationsarbeiten und wird über die Fortschritte des Programms informieren.

Die fachlichen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Peter Born, P.Geo., einem Direktor von Arbor und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden. Arbor bearbeitet derzeit drei ausgezeichnete Mineralprojekte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71902/ArborMetalsCorpSep102023_DE_PRcom.001.png

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetalscorp.com oder unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board,

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson, Chief Executive Officer

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die geplante Projektentwicklung, die Explorationsprogramme, den Erfolg des LIBS-Analyseansatzes und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

