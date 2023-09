RWE - Aktie schon wieder im Rückwärtsgang!

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 36,920 € (XETRA)

Die RWE-Aktie ist aktuell im mittelfristigen Bereich zwar noch nicht verloren, kurzfristig aber bleibt die Ampel auf Rot. Die Aktie gibt zum Start der neuen Woche leicht nach. Damit wird das Intraday-Reversals vom Freitag bestätigt. Hier kam es ausgehend vom Hoch bei 37,48 EUR zu Verkäufen. Heute rutscht der Kurs unter das Freitagstief ab und damit könnte die Erholung der letzten Woche beendet werden. In diesem Fall wären kurzfristig neue Tiefs im Bereich von 36 EUR möglich.

Perfekter Pullback

Die aktuellen Verkäufe kommen zum „perfekten Zeitpunkt“, zumindest für die Bären. Die in der letzten Woche ausgehend von 36,41 EUR eingeleitete Erholung scheitert damit bereits am ersten Widerstandsbereich. Dass die Verkäufer so schnell zurückkehren, zeigt, wie skeptisch die Marktteilnehmer allgemein sind. Bereits kleinere Erholungen werden genutzt, um erneut Positionen abzubauen. Dabei hätte der Kurs auch bis in den Bereich von 38 EUR vordringen können, ist er aber nicht.

Aufgehoben ist eine solche Entwicklung zwar noch nicht, um dieses kurzfristige Ziel zu aktivieren, müsste jedoch das Hoch der letzten Woche und damit der Widerstandsbereich um 37,52 EUR überwunden werden. Unterhalb dessen ist selbst der kurzfristige Abwärtstrend intakt und direkt neue Tiefs könnten folgen. Neben den bereits angesprochenen 36 EUR wäre aber auch der Preisbereich bei 35/34 EUR eine potentielle Unterstützungszone. Gerade mittelfristig ist dieser Preisbereich wichtig.

Fazit: Die Käufer in der RWE-Aktie gänzlich abzuschreiben, macht an der Börse keinen Sinn. Sicherheit gibt es hier nicht. Fakt ist derzeit lediglich, dass die Aktie in einem Abwärtstrend unterwegs ist und erst über 37,52 EUR ansteigen müsste, um kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. Ohne einen solchen Ausbruch nach oben könnten die Verkäufer im laufenden Abwärtstrend weiter dominieren.

