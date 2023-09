Direkt zum Video auf YouTube

Zum Wochenstart in die Woche der EZB-Zinsentscheidung zeigen die Anleger sich wieder etwas risikofreudiger. Der Dax kann leicht zulegen.

Derweil sind die Aktien von Covestro bereits zum zweiten Mal in Folge deutlich führend im Dax. Nach den kräftigen Gewinnen am Freitag geht es heute weiter rauf, da das Unternehmen nun offiziell in Verhandlungen mit Adnoc über einen eventuellen Verkauf eingestiegen ist. Siemens Aktien sind derweil aufgrund zweier negativer Analystenkommentare leicht unter Druck. Bei Tesla zeigt sich vorbörslich allerdings ein Kursfeuerwerk. Hier ist der Grund wohl ganz klar in einer bullishen Studie von Morgan Stanley zu finden. Mehr dazu in der Livesendung von heute.