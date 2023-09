Dahua stärkt Cybersicherheit mit Product Security Whitepaper 3.0 und Common Criteria Zertifikat

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Services, hat einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Entschlossenheit zur Cybersicherheit getan. Das Unternehmen hat das CC-Zertifikat (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) für seine Netzwerkkameraserie erhalten und ein Product Security Whitepaper 3.0 veröffentlicht, mit dem Kunden besser auf die heutigen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit reagieren können.

Als Teil seiner Cybersicherheitsbemühungen hat Dahua kürzlich das Product Security White Paper 3.0 veröffentlicht, in dem die Sicherheit von Hardware-Produkten eingehend diskutiert und untersucht wird. Dieses transparente Dokument bietet einen umfassenden Einblick in Dahuas starke Sicherheitskompetenzen und -praktiken für Hardwareprodukte, einschließlich Sicherheitstechniken, Sicherheitstechnologieanwendungen, Sicherheitskonformität und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Durch den Austausch von Erkenntnissen und Best Practices ruft Dahua Kunden, Industriepartner, Unternehmen und öffentliche Organisationen dazu auf, die offene Zusammenarbeit zu beschleunigen und diese gemeinsame Herausforderung anzugehen, um gemeinsam eine vertrauensvollere und sicherere Welt zu schaffen.

Darüber hinaus führt Dahua aktiv Bewertungen durch Dritte durch, um sichere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die den Industriestandards entsprechen und den Kunden helfen, die einschlägigen Vorschriften besser einzuhalten. Anfang dieses Jahres haben die Dahua Netzwerkkameras erfolgreich die CC-Zertifizierung erhalten, einen internationalen Standard (ISO/IEC 15408) für IT-Produkte.

Die CC-Zertifizierung ist die weltweit anerkannte und maßgebliche Zertifizierung für IT-Produktsicherheit und demonstriert Dahuas unermüdliches Engagement für die Aufrechterhaltung des extrem hohen Niveaus der Produktsicherheit in der AIoT-Branche. Sie bewertet die Sicherheit des Zielprodukts unter Aspekten wie Sicherheitsziele, Entwicklung, Konfiguration und Betrieb, Entwicklungsumgebung, Tests und Schwachstellenbewertung. Die Produkte von Dahua wurden von SGS Brightsight, einem weltweit anerkannten unabhängigen Labor mit Sitz in den Niederlanden, einer strengen Prüfung unterzogen und erfüllen die international anerkannten Standards für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Datenschutz.

Dahua hat die Cybersicherheit konsequent in den Mittelpunkt seiner Bemühungen gestellt. Das Unternehmen ergreift proaktiv strenge Maßnahmen, um die Sicherheit seiner Produkte und Systeme zu erhöhen. Dahua wird auch in Zukunft seine technischen Fähigkeiten weiter ausbauen, um seine Kunden mit modernster Technologie zu versorgen, die nicht nur den Schutz persönlicher Daten gewährleistet, sondern auch das Vertrauen in seine Lösungen stärkt. Dahua setzt sich auch dafür ein, den sicheren Betrieb von Produkten durch die gemeinsame Verantwortung und Anstrengung von Herstellern, Nutzern und anderen Beteiligten zu verbessern.

Für einen tieferen Einblick in die Cybersicherheitspraktiken von Dahua besuchen Sie bitte das Dahua Trust Center.

