Original-Research: Media & Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media & Games Invest SE Unternehmen: Media & Games Invest SE ISIN: SE0018538068 Anlass der Studie: Q2 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 12.09.2023 Kursziel: EUR3,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Montate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,20. Zusammenfassung: Die Auswirkungen der schwachen Werbeausgaben standen im Mittelpunkt des Sechsmonatsberichts. Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum (OSG) lag das zweite Quartal in Folge bei 1% und damit deutlich unter den für 2022 gemeldeten Werten (18% bis 23%). Die Hauptkennzahlen für Q2 lagen nahe an unseren Prognosen, aber das Management erwartet nun, dass die Werbeausgaben im zweiten Halbjahr schwach bleiben werden und reduzierte seine Guidance für 2023. Die Rentabilität blieb stark, was zu einem guten Cashflow für den Zeitraum von April bis Juni führte. Das Unternehmen ist mit seinen Produkten und seiner Technologie nach wie vor gut positioniert, aber die Anleger müssen sich gedulden, da die Werbemärkte einen Abwärtszyklus durchlaufen, der von einem makroökonomischen Gegenwind begleitet wird. Wir haben FBe auf die aktualisierte Guidance für 2023 gesenkt und auch unsere Wachstumsannahme für 2024 reduziert, bis die steigenden Werbebudgets sichtbarer werden. Wir stufen MGI weiterhin mit Kaufen ein. Unser Kursziel ist nun EUR3,20 (zuvor: EUR4). First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.00 to EUR 3.20. Abstract: The effects of soft ad spend were in focus in Q2 reporting. Fx-adjusted organic sales growth (OSG) remained gated at 1% for the second consecutive quarter and well below levels reported in 2022 (18% to 23%). Headline Q2 figures were close to FBe, but management now expect ad spend to remain weak in H2 and reduced their 2023 guidance. Profitability remained strong resulting in good cash flows for the April-to-June period. The company remains well positioned with its products and technology, but investors will need to be patient as the ad markets work through a down cycle amidst macro headwinds. We have cut FBe to match updated 2023 guide and also dialled back our 2024 growth assumption until increasing ad budgets become more visible. We remain Buy-rated on MGI with a EUR3.2 TP (old: EUR4.0). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27707.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °