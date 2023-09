ANALYSE-FLASH: RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 550 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP angesichts des Chefwechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Rücktritt von Bernard Looney komme überraschend, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf seinen Nachfolger stelle sich nun die Frage, ob der Ölkonzern einen Schritt zurück von der bisherigen Strategie mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit machen und sich wieder mehr auf die Wertsteigerung im Kerngeschäft konzentrieren werde./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 01:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 01:26 / EDT

