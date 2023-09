EQS-News: Sechster Exit im Jahr 2023: Mutares hat die SABO-Maschinenfabrik GmbH an die SABO Holding GmbH veräußert

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Sechster Exit im Jahr 2023: Mutares hat die SABO-Maschinenfabrik GmbH an die SABO Holding GmbH veräußert



13.09.2023 / 11:00 CET/CEST

Sechster Exit im Jahr 2023: Mutares hat die SABO-Maschinenfabrik GmbH an die SABO Holding GmbH veräußert München, 13. September 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die SABO-Maschinenfabrik GmbH an die SABO Holding GmbH veräußert. Die SABO-Maschinenfabrik GmbH ist eine der führenden Marken für hochwertige Rasenmäher und Gartenpflegeprodukte für private und gewerbliche Kunden in Europa. Seit 1932 produziert das Unternehmen in Gummersbach, Deutschland. Nach der Übernahme im September 2020 wurde das Unternehmen mit Unterstützung durch das Mutares-Operationsteam schnell und erfolgreich neu positioniert, wobei der Fokus auf der Expansion in neue Märkte sowie der Erschließung des Wachstumsmarktes der batteriebetriebenen Rasenmäher und Gartengeräte lag. Bereits innerhalb eines Jahres konnte das Unternehmen zu signifikantem, profitablem Wachstum geführt werden. Das Vertriebs-Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 1.400 Fachhändlern in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz und der Slowakei wurde weiter ausgebaut und SABO von einem lokalen zu einem europäischen Marktteilnehmer entwickelt. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die Transformation von SABO ist ein gutes Beispiel dafür, wie erfolgreich die Zusammenarbeit mit dem Mutares-Operationsteam ablaufen kann, ohne dabei die Identität einer traditionsreichen Marke zu verändern. Nach erfolgreicher Restrukturierung in kürzester Zeit konnten wir mit SABO unseren Zielreturn realisieren. Der Übergang an die SABO Holding GmbH unter Beteiligung der aktuellen Geschäftsführung ist die Ideallösung, um Kontinuität und Erfahrung mit der Innovationskraft eines bestens positionierten, unabhängigen Markenanbieters zu verbinden.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

