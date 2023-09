IRW-News: Pangea Natural Foods Inc.: Pangea Natural Foods Inc. - Glory Juice Co. eröffnet vierten Standort in White Rock

IRW-PRESS: Pangea Natural Foods Inc.: Pangea Natural Foods Inc. - Glory Juice Co. eröffnet vierten Standort in White Rock

Glory Juice Co. expandiert mit der großen Eröffnung von Glory Market in neue Märkte

VANCOUVER, BC, 7. September 2023 - Glory Juice Co. gibt die allseits erwartete große Eröffnung seines jüngsten Projekts, Glory Market, inmitten von White Rock, BC, bekannt.

Glory Juice Co. wurde mit der Vision gegründet, den Körper, den Geist sowie die lokalen Kommunen durch lokal beschaffte, nährstoffreiche Lebensmittel in Bio-Qualität zu unterstützen und zu nähren. Glory Juice Co. ist für die Herstellung von kalt gepressten Säften, mixbereiten Smoothies, Nuss- und Saatenmilch, Wellness-Shots und pflanzlichen Lebensmitteln in 100 % Bio-Qualität anerkannt, die frei von zusätzlichem Zucker und Konservierungsstoffen sind.

Die Eröffnung von Glory Market stellt zusammen mit dem jüngsten Erwerb von Glory Juice Co. durch Pangea Natural Foods Inc., einem Hersteller pflanzlicher Lebensmittel mit einem Vertriebsnetz in ganz Nordamerika, ein neues Kapitel für das Unternehmen dar. Diese neue Unternehmung und Partnerschaft bedeutet Wachstum und die Diversifizierung des Unternehmens in einen größeren Markt hinein, der eine breitere Auswahl von Grab-and-Go-Lebensmitteln über vegane Produkte hinaus bietet, unter anderem Optionen für Fleisch- und Fischesser sowie Vegetarier.

Die Zielsetzung von Glory Market ist die Förderung von Inklusivität bei der Ernährung, indem verschiedene Lebensmittelpräferenzen und -bedürfnisse bedient und gleichzeitig weiterhin charakteristische vegane Menüoptionen angeboten werden. Diese neue Linie nährstoffreicher Produkte umfasst ein Sortiment von Grab-and-Go-Optionen - von vollwertigen Salaten über energiegeladene Rice Bowls bis hin zu proteinreichen Mahlzeiten und nahrhaften Snacks. Jedes Produkt wird sorgfältig zubereitet und verpackt, um höchste Qualität und Frische zu gewährleisten, wobei der Fokus auf der Bedeutung der Ernährung liegt.

Unsere Zielsetzung ist es seit jeher, gesunde Produkte bereitzustellen, die den Köper und den Geist auf komfortable Weise nähren. Dank des Glory Market kommen wir dieser Zielsetzung einen weiteren Schritt näher, erklärte Pratap Sandhu, der CEO von Glory Juice Co.

Dieses Rebrand stellt einen Meilenstein für das Unternehmen dar, denn es engagiert und verpflichtet sich, Gesundheit und Wohlbefinden zugänglich zu machen. Diese strategische Expansion mit Glory Market zielt auf die Schaffung einer einladenden und komfortablen Umgebung in neuen Kommunen ab, die die Konsumenten dazu anregt, eine gesunde Wahl zu treffen.

Glory Juice Co. ist seit über neun Jahren geschäftlich tätig und verfügt über drei weitere Einzelhandelsstandorte in guter Lage in Vancouver, unter anderem in Coal Harbour, Olympic Village und Yaletown. Darüber hinaus hat Glory Juice ein Netzwerk aus Einzelhandelspartnern im gesamten Lower Mainland aufgebaut, das den Konsumenten einen bequemen Zugang zu einer Vielzahl der kalt gepressten Säfte von Glory Juice Co. in 100 % Bio-Qualität verschafft. Glory Market in White Rock ist der erste von zahlreichen noch kommenden Standorten, denn das Unternehmen hat die Absicht, seine Reichweite in neue Kommunen hinein auszuweiten.

Medienkontakt: media@pangeafood.com

Nähere Informationen finden Sie unter www.gloryjuiceco.com

Pangea Natural Foods

pratap@pangeafood.com

604 765 8069

8035 130th Street

Surrey B.C V3W 0H7

