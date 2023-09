BERKSHIRE HATHAWAY - Buffett-Aktie im Rallymodus

Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 367,820 $ (NYSE)

Die Aktie von Berkshire Hathaway befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 29. März 2022 auf ein Allzeithoch bei 362,10 USD. Nach diesem Hoch kam es zu einer ausführlichen Korrektur auf 259,85 USD.

Im Oktober 2022 drehte der Wert wieder nach oben. Seitdem befindet er sich wieder in einer Rally, die von Ende November 2022 bis März 2023 von einer Seitwärtsbewegung unterbrochen wurde. Am 07. August kletterte der Aktienkurs erstmals auf ein neues Allzeithoch, etablierte sich aber nicht darüber. Auch der Ausbruchsversuch am 5. September gelang nicht. Aber seit Montag läuft der dritte Versuch. Und bisher sieht es gut für die Bullen aus.

Rally kann weitergehen

Der Ausbruchsversuch scheint zu gelingen. Damit erarbeitet sich die Aktie von Berkshire Hathaway weitere Potenzial. Ein Anstieg in Richtung 390 USD oder sogar 400 USD ist möglich.

Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 349,61 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses könnte zu Abgaben in Richtung 336-338 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit Oktober 2022 führen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Berkshire Hathaway macht einen klar bullischen Eindruck. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch sollte die Rally eigentlich weiter befeuern.

Berkshire Hathaway-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)