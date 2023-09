DAX® - Schiebezone plus hohe Neutralitätsquote

Der DAX® hat gestern das Tief der „Hammer-Kerze“ vom vergangenen Freitag bei 15.577 Punkten einem erneuten Stresstest unterzogen. Zum wiederholten Mal hat das Aktienbarometer dann auf dieser Basis aber die Kurve bekommen. Knapp darunter steht mit der Kombination aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.502 Punkten) und den Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten ohnehin die absolute Schlüsselunterstützung zur Verfügung. Das ist unverändert die entscheidende Signalzone, bei deren Unterschreiten, die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung umschlagen würde. Wie so oft am Donnerstag noch ein Blick auf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Derzeit springt die Stimmungslage der amerikanischen Privatanleger recht stark hin und her. In dieser Woche fällt insbesondere der hohe Anteil der Neutralen ins Auge. Mit 36,4 % erreicht dieser den höchsten Stand seit Mai und liegt zudem deutlich über dem historischen Mittel von 31,5 %. Eine hohe Neutralitätsquote ist oftmals ein Vorbote für eine neue Trendbewegung. Letzteres passt sehr gut zur Schiebezone der letzten Monate beim DAX®, denn auch hier legt eine Konsolidierung regelmäßig den Grundstein für den nächsten Trendimpuls.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.