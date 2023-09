EQS-News: Bastei Lübbe AG zahlt 16 Cent Dividende je Aktie und stimmt auf weiteres Wachstum ein

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Bastei Lübbe AG zahlt 16 Cent Dividende je Aktie und stimmt auf weiteres Wachstum ein



14.09.2023 / 14:30 CET/CEST

Bastei Lübbe AG zahlt 16 Cent Dividende je Aktie und stimmt auf weiteres Wachstum ein

Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschließt Dividende von 0,16 Euro je Aktie

Neuwahl des Aufsichtsrates: Dr. Ralph Drouven und Dr. Melanie Bockemühl neu in das Kontrollgremium gewählt

Digitalgeschäfte und Community-Modelle treiben Umsatzwachstum trotz schwierigem Marktumfeld

Köln, 14. September 2023. Der Kölner Publikumsverlag Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat gestern seine ordentliche Hauptversammlung in Präsenz durchgeführt. In der Nähe des Stammsitzes des Traditionshauses, das vor 70 Jahren gegründet wurde, folgten die Aktionärinnen und Aktionäre den Erläuterungen des Aufsichtsrats und des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 und dem Ausblick auf die künftige Entwicklung des Unternehmens. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte die Verlagsgruppe ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 auf 100 Millionen Euro steigern, bei einer soliden operativen EBIT-Marge vor Einmaleffekten von 9,9 Prozent. In den Erläuterungen wurden dabei unter anderem die herausragende Entwicklung der Verlagsmarke LYX, die exemplarisch für die Attraktivität des Community-Geschäfts steht, sowie die breite Aufstellung des Portfolios der Gruppe über zahlreiche Themen, Zielgruppen und Kanäle herausgestellt. „Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres bestätigt unsere Wachstumsstrategie und unseren Erfolg mit unserem Digital-Portfolio sowie unseren community-getriebenen Geschäftsmodellen. Wir sind resilient und performant zugleich und konnten unter erschwerten Rahmenbedingungen weiter wachsen. Ziel ist es, diesen Wachstumskurs mit konstant hoher Profitabilität weiter beizubehalten“, erläuterte Vorstandsvorsitzender Soheil Dastyari in seiner Rede. „Communities verlangen stetig nach einer ganzheitlicheren Bespielung. Für uns als Verlag entstehen daraus neue Chancen der Geschäftsfelderweiterung sowie die Möglichkeit, in umliegende Geschäftsmodelle und Kompetenzen hineinzuwachsen. So haben wir etwa erst vor kurzem unser Portfolio gezielt um Content to Commerce Angebote erweitert und werden diese entlang der Bedürfnisse unserer Communities sukzessive ausbauen“. Im Rahmen der Hauptversammlung stellte sich auch Mathis Gerkensmeyer als neues Vorstandsmitglied den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären vor. Mathis Gerkensmeyer ist seit dem 1. September 2023 Finanzvorstand der Bastei Lübbe AG und verantwortlich für die Bereiche Accounting & Controlling, Konzernrechnungswesen, IT, Herstellung, Vertragsmanagement & Recht. Die Hauptversammlung entlastete die Gremien mit großer Zustimmung und beschloss die Ausschüttung einer Dividende je Aktie von 0,16 Euro für das Geschäftsjahr 2022/2023. Die Dividendensumme entspricht einer Gesamtausschüttung von 2.112.016,00 Euro. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 48 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses, die damit im oberen Bereich der kommunizierten Bandbreite (40 bis 50 Prozent Ausschüttungsquote) liegt. Auf Basis des Schlusskurses vom 12. September 2023 in Höhe von 5,05 Euro ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 3,17 Prozent. Zudem stand die Neuwahl des Aufsichtsrats auf der Agenda. Carsten Dentler, der seit dem vergangenen Geschäftsjahr Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bastei Lübbe AG ist, wurde erneut in den Aufsichtsrat gewählt und in der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung in seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Neu gewählt in das Gremium wurden zudem Dr. Ralph Drouven und Dr. Melanie Bockemühl. Alle drei Aufsichtsräte wurden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027/2028 beschließt, in das Gremium gewählt. Für den weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahres zeigte sich der Vorstand optimistisch und bestätigte die Umsatz- und Gewinnprognose. Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 78,5 Prozent. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Präsentation des Vorstandes finden sich unter: https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung



Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit ihren insgesamt fünfzehn Verlagsmarken hat die Unternehmensgruppe derzeit mehrere Tausend Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2022/2023) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



