PELOTON - Fast wieder am Allzeittief, starker Trade in Trademate

Am 01. September 2023 bin ich in meinem Musterdepot "Active Trading" eine Position in Hebelzertifikat mit der Isin: DE000HC91LQ8 eingegangen. Am 06. September habe ich 2/3 der Position mit einem Plus von 50,98 % verkauft. Seitdem läuft der Gewinn weiter. Die Restposition notiert aktuell mit 241,18 % im Plus. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate.