DAX® - Harte Geduldsprobe

Auch wenn die Woche noch jung ist, der bisherige Wochenverlauf steht beim DAX® unter keinem guten Stern. Von den fast 16.000 Zählern, welche das Aktienbarometer am vergangenen Freitag erreichte, sind die deutschen Standardwerte inzwischen meilenweit entfernt. Damit wird der September seinem Ruf gerecht. Übergeordnet notiert der DAX® aktuell wieder auf dem Niveau von Anfang März, d. h. in den letzten Monaten stagnierten die Kurse. Die gute Wertentwicklung von 2023 stammt also aus dem guten Jahresauftakt. Diese Seitwärtsphase wurde in den letzten Wochen seit Anfang August nochmals verengt – und zwar auf den Kursbereich von gut 16.000 Punkten bis rund 15.500 Punkte. Während bei der runden 16.000er-Marke zuletzt drei Mal oben war, handelt es sich auf der Unterseite um das bekannte Risikolevel. Zur Erinnerung: Die jüngsten Tiefs bilden zusammen mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.529 Punkten) und den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten die ultimative Schlüsselzone. Schließlich ist das die „Schaltstelle“, wo die aktuelle Schiebezone in eine Topbildung umschlagen würde. Per Saldo gilt aktuell das klassische „make or break“.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

