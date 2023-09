Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.09.2023 Kursziel: 65,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Netfonds veröffentlicht Mittelfrist-Guidance 2026 Netfonds hat jüngst im Rahmen eines Capital Markets Calls die erste Mittelfrist-Guidance der Konzerngeschichte veröffentlicht. Wie CEO Martin Steinmeyer und CFO Peer Reichelt erklärten, bildet diese ausschließlich die avisierte organische Entwicklung ab, wobei das Unternehmen weiter offen für Übernahmen ist, die der Skalierung der Plattform dienen. [Tabelle] Nachhaltig zweistelliges Top Line-Wachstum avisiert: In den nächsten drei Jahren erwartet Netfonds in seinem angestammten Kerngeschäft eine Fortsetzung des hohen Wachstums (CAGR 2023 bis 2026: 13%). Hierzu soll unter anderem der Ausbau des margenstarken Asset-Management-Bereiches (Hamburger Vermögen) beitragen, dessen AuM sich seit 2018 von knapp 700 Mio. Euro auf über 3 Mrd. Euro mehr als vervierfacht haben (+2,3 Mrd. Euro). Innerhalb der nächsten drei Jahre plant der Vorstand mit einer Steigerung der AuM um 1,5 Mrd. Euro auf 4,5 Mrd. Euro, während die gesamten Assets von 23 auf bis zu 38 Mrd. Euro zulegen sollen. Daneben soll bis 2026 der vergleichsweise kleine Versicherungsbereich (Umsatzanteil 2022: 20,5%) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,2% spürbar zulegen. Die Grundlage hierfür bildet die im Versicherungsbereich stark erweiterte finfire-Plattform, die es nach dem Abschluss letzter nötiger Entwicklungsarbeiten ab H1/24 ermöglichen wird, große Vertragsbestände - und damit letztlich enorme Datenmengen - automatisiert und fehlerfrei auf die Plattform zu übertragen und anschließend zentral zu verwalten. Da viele der Investment-Bestandskunden ebenso im Versicherungsbereich aktiv sind, ihre Verträge jedoch noch nicht übertragen haben, bestehen hier unverändert hohe Wachstumschancen. Deutliche Margenexpansion erwartet: Nach Vorstandsangaben verfügt Netfonds personalseitig bereits heute über das Gros der nötigen Ressourcen für das angestrebte Wachstum, sodass sich die Personalkosten deutlich unterproportional zum Umsatz entwickeln sollten (ø +6% p.a.). Auch das in den letzten Jahren deutlich ausgeweitete IT-Budget (2023: 7 Mio. Euro) ist laut Netfonds ausreichend, um die kontinuierliche Weiterentwicklung der finfire-Plattform voranzutreiben. Auf Ebene der sbA sollen lediglich niedrige Kostensteigerungen anfallen, da steigende Cloud-Kosten u.a. durch die Einsparungen von Lizenzen für nicht länger benötigte Drittsysteme teils kompensiert werden können. Mittelfrist-Guidance sieht Verdreifachung des EBITDAs bis 2026 vor: Infolge der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells avisiert Netfonds bis 2026 eine Verdreifachung des EBITDAs von 7,5 auf rd. 23 Mio. Euro, was eine Steigerung der EBITDA-Marge (bezogen auf den Netto-Konzernumsatz) auf 39,0% in 2026 impliziert (2022: 18,5%). Aufgrund der geringen Abschreibungen und der u.E. zu vernachlässigenden Zinslast plant Netfonds 2026 mit einem EBT von 19 Mio. Euro, sodass der Jahresüberschuss bei 30%iger Steuerquote bei 13,3 Mio. Euro läge. Auf Basis der aktuellen Bewertung (MCap: 100,2 Mio. Euro; EV: 102,8 Mio. Euro) impliziert dies für 2026 ein EV/EBITDA von 4,5 bzw. ein P/E von 7,7. Da Netfonds zukünftig u.E. weder einen nennenswerten Working Capital-Bedarf noch einen hohen Investitionsbedarf (Entwicklungskosten laufen weit überwiegend durch die GuV) haben dürfte und cashflow-seitig weiterhin von Goodwillabschreibungen profitiert, dürfte sich das deutlich steigende Profitabilitätsniveau ebenso deutlich im Free Cashflow niederschlagen. Obwohl wir mit unseren Prognosen ein geringeres Top und Bottom Line-Wachstum erwarten (MONe: Netto-Konzernumsatz 2026: 52,8 Mio. Euro; EBITDA 2026: 13,9 Mio. Euro) erachten wir die Bewertung der Netfonds-Gruppe (Marktführer mit zweistelligem Wachstum und skalierbarem Plattform-Geschäftsmodell) mit implizierten EV/EBITDA- bzw. P/E-Multiples für 2026 von 7,4 bzw. 13,3 als unverändert attraktiv. Fazit: Mit der neuen Mittelfrist-Guidance hat sich Netfonds ehrgeizige Ziele gesetzt. Da sich die Kunden des Unternehmens stetig steigenden regulatorischen und technologischen Anforderungen ausgesetzt sehen und sich Netfonds u.E. mit der finfire-Plattform in der Pole Position befindet, rechnen wir zukünftig unverändert mit zweistelligen Wachstumsraten und steigenden Margen. Die Bewertung ist derweil unverändert attraktiv. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 65,00 Euro. 