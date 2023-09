Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Xlife Sciences mit signifikanten Fortschritten im 1. Halbjahr 2023



21.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Xlife Sciences (SIX: XLS) hat heute über die operativen Fortschritte im 1. Halbjahr 2023 informiert und auch die finanziellen Eckwerte der Berichtsperiode veröffentlicht. Der vollständige Halbjahresbericht 2023 von Xlife Sciences steht unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» als PDF-Dokument zum Download bereit. Operative Fortschritte Per 30. Juni 2023 verfügte Xlife Sciences über 26 Projektgesellschaften. Diese haben in der Berichtsperiode unter anderem folgende operativen Fortschritte erzielt: FUSE-AI konnte zwei klinische Studien mit dem Kantonspital Aarau und dem Universitätsklinikum Jena erfolgreich abschliessen und hat die Zertifizierung ihres unternehmenseigenen Qualitätsmanagements gemäss ISO 13485 durchführen können. Die Zulassung der Software Prostate.Carcinoma.ai für sicherere und schnellere Prostata-Screenings in der EU (als Medizinprodukt der Klasse IIa) und in den USA (gemäss der US FDA) wurde angestossen und wird bis Ende 2023 erwartet. Axenoll Life Sciences hat vom Europäischen Patentamt ein strategisch bedeutsames Patent für ein Verfahren zur Erzeugung von biologischem Gewebe erhalten. Das erteilte europäische Patent schützt ein von Axenoll entwickeltes Verfahren zur Erzeugung von biologischem Gewebe.

inflamed pharma hat mit der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Göttingen ein Forschungsprojekt zur Entwicklung einer möglichen Therapie gegen die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gestartet, eine chronisch fortschreitende, degenerative Erkrankung des Nervensystems. Grundlage für das Forschungsprojekt ist der auf Procain basierende Wirkstoff ProcCluster® von inflamed pharma. ProcCluster® erhielt überdies Patente in China für den Schutz der chemischen Substanz.

saniva diagnostics erhielt von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung 513(g) für die Vermarktung und den Verkauf ihres selbstentwickelten und patentgeschützten Screening-Geräts NeuroMex als nicht-reguliertes Medizinprodukt in den USA. NeuroMex misst die neurokognitive Leistungsfähigkeit und dient zur aktuellen Interpretation dieser bei Patientinnen und Patienten. Die Rekrutierung für zwei klinische Studien in Deutschland laufen kontinuierlich weiter; deren Resultate erwarten wir in 2024.

novaxomx konnte in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Jena erste positive Wirksamkeitsdaten auf Knochenzellen mit Exosomen in Zellkultur präsentieren.

Veraxa ist derzeit im Prozess, zwei neue klinische Antikörper im Bereich Onkologie einzulizensieren. Darüber hinaus hat Veraxa ihre eigene Pipeline an funktionellen Antikörpern und sogenannten Chemoimmunkonjugaten (Antibody-drug conjugates, ADC’s) stark ausgebaut. Geografische Erweiterung der Geschäftstätigkeit Zudem hat Xlife Sciences Mitte August eine Vereinbarung mit der Gesundheitsbehörde des Emirates Abu Dhabi, dem Department of Health – Abu Dhabi (DoH), unterzeichnet. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, das Leben von Patientinnen und Patienten im Emirat und angrenzender Regionen durch eine gezielte Fokussierung auf drei wichtige Säulen zu verbessern: die Stärkung und Förderung von Innovationen, die Nutzung des Geschäftsmodells unseres Unternehmens, und die Durchführung von Forschung und klinischen Studien. Die Kollaboration ermöglicht die Implementierung einer Finanzierungsstruktur, die durch Partner des lokalen Ökosystems finanziert wird. Hierdurch wird das Wachstum sowohl von bestehenden Xlife Sciences-Projekten als auch von zukünftigen Innovationen gefördert. Die bereits gegründete lokale Tochtergesellschaft soll im Laufe von 2023 mit effizienten Projektübertragungen und dem raschen Bezug von Büro- und Laborräumlichkeiten unterstützt werden. Der lokaler Partner ICEBERG Capital, welcher über die erforderliche Lizenz der lokalen Aufsichtsbehörde verfügt, wird einen Finanzierungsrahmen (Fonds) zur Unterstützung der Start-Ups, Gründer und Projekte aufbauen. Es wird ein gemeinsames Auswahlkomitee gebildet, um Start-Ups für die Finanzierung zu bewerten, Inkubationstraining und Mentoring anzubieten sowie marktfähige Lösungen zu entwickeln. Die Internationalisierung von Xlife Sciences soll auch durch eine stärkere Präsenz unseres Unternehmens in den USA und Asien fortgeschrieben werden, die entsprechenden Massnahmen sollen ab 2024 umgesetzt werden. Finanzielle Eckwerte Die Erbringung von Dienstleistungen an Projektgesellschaften erbrachte im 1. Halbjahr 2023 (per 30 Juni 2023) einen Umsatzerlös von CHF 347’979 (Vorjahresperiode: CHF 372’448).

Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie beträgt CHF -1.10 (Vorjahresperiode: CHF -1.48).

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 477.9 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 470.8 Mio.).

Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 23. April 2024 Generalversammlung 2024 20. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

