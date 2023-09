Mr. Market: Unser leicht irrationaler Freund

Lieber Aktiensegler,

hinter Mr. Market steckt ein Konzept, das Warren Buffett und sein Lehrmeister Ben Graham häufig verwenden. Es steht für die Gesamtheit der Entscheidungen des Aktienmarktes. Wobei es insbesondere die kurzfristige, leicht irrationale Perspektive ist, auf die sich die bekannten Investoren häufig beziehen.

Warren Buffett sagte einst, dass Mr. Market irrational bis verrückt handele. Er komme an jedem einzelnen Tag zu dir und mir mit unterschiedlichen Angeboten. Auch wenn sich der Wert der zugrunde liegenden Unternehmen eigentlich kaum ändere, habe er jeden Tag ein anderes Preisschild im Angebot. Das bedeutet: Dass wir zu verschiedenen Preisen kaufen und verkaufen könnten.

Das Konzept des Mr. Market ist daher eigentlich sehr einfach und naheliegend, wenn wir uns die täglichen Börsenschwankungen ansehen. Jedoch liegt unsere Chance darin, dass wir unseren irrationalen Freund bestmöglich zu unseren Gunsten nutzen.

Mr. Market: Er hat manchmal ein gutes Angebot

Warren Buffett ist ein Verfechter dessen, zu vielen Angeboten von Mr. Market Nein zu sagen. Wenn er jedoch ein besonders gutes Angebot hat, schlägt er gerne zu. Das ist für ihn die Kunst: Sehr selektiv auf die Optionen des Marktes zu reagieren und die wirklich besonders guten Kaufchancen zu ergattern.

Das Nein-Sagen bedingt jedoch auch, dass wir an jedem Tag eine Entscheidung treffen müssen. Dass wir unsere Aktien nicht verkaufen, egal in welche Richtung sie schwanken. Sowie auch, dass wir nicht einfach blindlings sehr viel von dem kaufen, was der irrationale Handelsvertreter im Angebot hat.

Es gehört jedoch auch die Überzeugung dazu, dass ein Unternehmen seinen Wert nicht von Tag zu Tag verändert. Zumindest nicht das zugrunde liegende Unternehmen, der Börsenwert verändert sich schließlich schon mit dem täglichen Auf und Ab des Mr. Market. Das führt jedoch so manches Mal zu den besonderen Chancen. Insbesondere dann, wenn Mr. Market es bei einigen Aktien übertreibt.

Das sind die Chancen, die sich jetzt noch im Angebot befinden

Derzeit handelt Mr. Market für mich übrigens wieder einmal leicht irrational. Es gibt gewisse Aktien, die beispielsweise im KI-Markt agieren, die ein sehr hohes Preisschild führen. Andere Aktien wie REITs werden trotz der vorhandenen Qualität eigentlich jeden Tag günstiger.

Wir können Mr. Market daher auch heute für uns nutzen, wenn wir es wollen. Wie gesagt: Es sollte selektiv erfolgen. Aber in den Zeiten, in denen es besonders gute Angebote gibt, hat auch Warren Buffett den Grundstein für seinen Erfolg gelegt. Irrationalität zu nutzen ist jedenfalls ein Teil seines Erfolgsrezeptes.

In diesem Sinne: Auf erfolgreiche Investitionen mit einem irrationalen Mr. Market.

