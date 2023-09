Vonovia: Break-even in Sicht!

Die beiden Leitzinsen der FED und der EZB bewegen sich jeweils auf ein Plateau zu. Dies erleichtert die Planung zinssensitiver Geschäftsmodelle wie jenes von Vonovia. Der CEO von Vonovia, Rolf Buch, stemmt sich aufgrund der bisherigen Abwertung des Immobilienbestandes und der sich daraus ergebenen Verluste gegen eine Kapitalerhöhung. Die Lösung scheint der Teilverkauf eines großen Wohnungsportfolios in Kiel und Lübeck zu sein. Dadurch soll die Kapitalbasis des Immobilienkonzerns gestärkt werden, ohne dass eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden muss. Die Transaktion soll einen Wert von rund drei Milliarden Euro haben. Vonovia strebt eine Deal-Struktur an, bei der ein Investor Vorzugskapital erhält und Vonovia die Option hat, das Portfolio später zurückzukaufen.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Es folgte eine „V“-förmige Erholung bis zum Kernwiderstand bei 19,07 Euro. Am 18. Juli 2023 konnte dieser Kernwiderstand nachhaltig überwunden werden. Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang des Jahres 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop rund um den Wert 28,72 Euro markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Es hat den Anschein, dass sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer stabilisieren könnte. Wird dabei der Kernwiderstand bei 24,07 Euro nachhaltig überwunden, ist eine weitere Kurssteigerung möglich. Aktuell scheint es danach auszusehen, dass der Aktienkurs aufgrund besserer Nachrichten von der Zinsseite den Widerstand bei 24,07 Euro knacken könnte und das Niveau des Doppeltops bei 28,72 Euro ansteuern sollte.