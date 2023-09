DAX® - Diverse Chartarten – die gleiche Botschaft

Die Woche nach dem Septemberverfall gehört traditionell zu den schwächsten Wochen des Jahres. Das Gute ist – sie ist inzwischen Geschichte. Die jüngsten Kursturbulenzen passen nicht nur in die saisonale Landschaft, sondern haben auch die entscheidende Haltezone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.678 Punkten) und den Tiefs vom August und Juli bei 15.469/15.456 Punkten nochmals einer massiven Belastungsprobe unterzogen. Unterhalb dieser Kernunterstützungen würde die Schiebezone der letzten Monate in eine Topbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 1.000 Punkten umschlagen. Von unserer analytischen Vorgehensweise verknüpfen wir gerne unterschiedliche Zeitebenen, aber auch unterschiedliche Chartarten. Im Fall der deutschen Standardwerte ist es aktuell so, dass auch andere Chartdarstellungsformen – wie z. B. Point & Figure bzw. der Heikin Ashi-Chart – die Bedeutung der angeführten Bastion unterstreichen. Es ist und bleibt somit das absolute Risikolevel. Ansonsten hat der DAX® die Tradingrange der letzten Monate in den letzten sechs Wochen nochmals auf knapp 15.500 zu gut 16.000 Punkten verringert. Auf der Oberseite ist deshalb ein Spurt über das jüngste Verlaufshoch bei 16.043 Punkten nötig, um das Aktienbarometer zu stabilisieren.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

