GE HealthCare Technologies kündigt Dividende an

Der amerikanische Medizintechniker GE HealthCare Technologies Inc. (ISIN: US36266G1076, Nasdaq: GEHC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,03 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung für das dritte Quartal erfolgt am 15. November 2023 (Record day: 20. Oktober 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet GE HealthCare Technologies damit weiterhin 0,12 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 64,33 US-Dollar (Stand: 23. Juni 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,19 Prozent.

GE HealthCare Technologies mit Sitz in Chicago, Illinois, ist im Bereich Medizintechnik und Diagnostik tätig und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde im Januar 2023 von General Electric abgespalten. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 4,82 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,48 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Juli 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 418 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 485 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 19,41 Prozent im Minus (Stand: 22. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 29,26 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de