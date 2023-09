ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Elmos auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Elmos nach einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 85 Euro belassen wurde. Die Roadshow des Halbleiter-Unternehmens habe seine größten Bedenken hinsichtlich des aktuellen Marktumfeldes und der Lagerbestände ausgeräumt sowie die Attraktivität der strukturellen Einflussfaktoren bestätigt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies in Verbindung mit Kundengewinnen und der Einführung neuer Produkte habe ihn zu seiner Kaufempfehlung bewogen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:35 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------